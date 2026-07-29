Gobierno destaca respaldo internacional tras acuerdo técnico con el FMI

El Gobierno aseguró que el acuerdo alcanzado a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) representa un respaldo internacional al programa de reconstrucción económica impulsado por el país y destacó que el plan fue diseñado por las autoridades bolivianas para recuperar la estabilidad macroeconómica y promover un crecimiento sostenible.

Un programa de 36 meses acordado

A través de un comunicado, el Ministerio de Economía informó que el programa de 36 meses, en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF), aún está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo, pero permitirá fortalecer las reservas internacionales, reducir las vulnerabilidades fiscales y externas e impulsar la inversión, la producción y el empleo.



"El acuerdo alcanzado respalda el programa económico diseñado e implementado por el Gobierno de Bolivia para enfrentar los desafíos heredados y consolidar el proceso de reconstrucción económica", señala el comunicado.

La cartera de Estado indicó que el acuerdo también facilitará el acceso a recursos adicionales del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos internacionales, con el propósito de consolidar la recuperación económica, ampliar la inversión pública y privada y mantener la protección a los sectores más vulnerables.

Fortalecimiento de la economía boliviana

Asimismo, precisó que el programa contempla medidas para fortalecer las finanzas públicas, consolidar las redes de protección social, modernizar el marco monetario y financiero, mejorar la competitividad y reforzar la transparencia e institucionalidad.

"Las decisiones de política económica continuarán respondiendo al interés nacional y mantendrán como prioridades la estabilidad macroeconómica, la protección social, la atracción de inversiones, el fortalecimiento de la producción y la generación de empleo", señala el documento.

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