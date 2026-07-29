Gobierno alcanza acuerdo con FMI para financiamiento de más de $us 1.900 millones

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, informó que el Gobierno alcanzó un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permitirá acceder a un financiamiento de más de $us 1.900 millones en el marco de un programa económico de 36 meses.

Convenio internacional

La autoridad explicó que el convenio, trabajado durante los últimos ocho meses, forma parte de una estrategia para estabilizar la economía boliviana y abrir el acceso a un paquete de financiamiento superior a $us 5.000 millones, que incluirá recursos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF y otros organismos multilaterales.

"Estamos hablando de los próximos dos o tres meses que podrían llegar durante este año cerca de unos $us 3.000 millones y hasta finales de año o principios del otro ya estamos hablando del paquete completo de los $us 5.000 millones", afirmó el ministro.

Espinoza indicó que el proyecto de ley para autorizar el programa será remitido la próxima semana a la Asamblea Legislativa y expresó su expectativa de que sea aprobado con celeridad para viabilizar los desembolsos.

Beneficios para el país

El ministro precisó que el acuerdo con el FMI contempla cuatro años y medio de período de gracia, durante los cuales Bolivia no realizará pagos al organismo, además de una tasa de interés de entre 4% y 4,5%.

"Este programa económico ha sido concebido por las autoridades bolivianas y va a permitir la estabilización no solamente fiscal y monetaria, sino también la generación de mayor competitividad, productividad y un fuerte componente social", sostuvo la autoridad.

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