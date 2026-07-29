TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Economía

Gobierno proyecta reducir el déficit fiscal del 9% al 3% del PIB en dos años

El programa económico acordado con el FMI establece metas graduales de consolidación fiscal como parte del proceso de estabilización de la economía.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

29/07/2026 13:53

Agregar Reduno en
Foto: Ministro de Economía, Gabriel Espinoza, en conferencia de prensa. APG.
La Paz

Escuchar esta nota

El Gobierno anunció que el programa económico presentado al Fondo Monetario Internacional (FMI) contempla una reducción progresiva del déficit fiscal, que pasará de algo más del 9% del Producto Interno Bruto (PIB) este año, a 6% el próximo año y posteriormente a 3% del PIB.

Estabilidad económica en Bolivia

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que estas metas forman parte del plan diseñado por el Ejecutivo para recuperar la estabilidad fiscal y financiera del país, además de fortalecer la confianza de los organismos internacionales.

"Tenemos ahora la obligación de cumplir una reducción del déficit fiscal este año a cerca del 9% del PIB, el próximo año al 6% y el siguiente al 3% del PIB", sostuvo.

Objetivos que responden a la realidad del país

El ministro remarcó que el programa fue elaborado por el Gobierno boliviano y no responde a condicionamientos del organismo internacional, sino a objetivos propios orientados a reducir el gasto público, eliminar el financiamiento monetario del déficit fiscal, incrementar la inversión y mejorar la productividad.

Asimismo, señaló que el acuerdo con el FMI deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa antes de su implementación.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD