Gobierno proyecta reducir el déficit fiscal del 9% al 3% del PIB en dos años

El Gobierno anunció que el programa económico presentado al Fondo Monetario Internacional (FMI) contempla una reducción progresiva del déficit fiscal, que pasará de algo más del 9% del Producto Interno Bruto (PIB) este año, a 6% el próximo año y posteriormente a 3% del PIB.

Estabilidad económica en Bolivia

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que estas metas forman parte del plan diseñado por el Ejecutivo para recuperar la estabilidad fiscal y financiera del país, además de fortalecer la confianza de los organismos internacionales.

"Tenemos ahora la obligación de cumplir una reducción del déficit fiscal este año a cerca del 9% del PIB, el próximo año al 6% y el siguiente al 3% del PIB", sostuvo.

Objetivos que responden a la realidad del país

El ministro remarcó que el programa fue elaborado por el Gobierno boliviano y no responde a condicionamientos del organismo internacional, sino a objetivos propios orientados a reducir el gasto público, eliminar el financiamiento monetario del déficit fiscal, incrementar la inversión y mejorar la productividad.

Asimismo, señaló que el acuerdo con el FMI deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa antes de su implementación.

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