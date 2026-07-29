Confirman primer caso de sarampión en La Paz: paciente llegó desde Perú

Autoridades de salud activaron un operativo epidemiológico en el departamento de La Paz tras confirmar el primer caso positivo de sarampión en un paciente que ingresó desde Perú. El Ministerio de Salud, el Sedes La Paz y los municipios de La Paz y El Alto anunciaron acciones conjuntas para evitar la propagación del virus.

Primer paciente vino desde Perú

La viceministra de Vigilancia Epidemiológica, Roxana Salamanca, informó que se trata de un joven de 21 años que llegó desde Perú y que no contaba con registro de vacunación contra el sarampión. Explicó que el paciente fue identificado, aislado y actualmente recibe tratamiento domiciliario.

Según el reporte epidemiológico, el paciente tuvo contacto con una persona en Perú que presentaba síntomas respiratorios y posteriormente retornó a Bolivia por el punto fronterizo de Desaguadero. Tras presentar erupciones cutáneas y otros síntomas, acudió a un centro médico donde se realizaron las pruebas correspondientes.

Las autoridades indicaron que ya se realizó el seguimiento a familiares, amistades y personas que estuvieron en contacto con el paciente, además de la identificación de los lugares que frecuentó para realizar el bloqueo epidemiológico.

Medidas preventivas

El director del Sedes de La Paz, José Carrasco, informó que habilitó sus 67 centros de salud y desplegará brigadas para realizar rastrillajes en zonas cercanas al entorno del caso positivo. También se anunció la intervención en 120 manzanos como parte de las acciones preventivas.

Asimismo, se instalarán puntos de vacunación en terminales terrestres y lugares de concentración masiva, debido a eventos próximos como la festividad del Gran Poder y actividades en Copacabana, donde existe presencia de visitantes nacionales e internacionales.

Se recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y que una persona infectada puede transmitir el virus a varias personas si no se toman medidas oportunas.

Las autoridades pidieron a las familias verificar el esquema de vacunación de niños y jóvenes hasta los 19 años, además de acudir a los centros de salud ante síntomas como fiebre, malestar general, secreción nasal, dolor de cabeza y aparición de manchas en la piel.

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