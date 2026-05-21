Alerta sanitaria en Cochabamba: confirman dos nuevos casos de sarampión en niños sin vacunar de Vinto y Quillacollo

Las alarmas epidemiológicas volvieron a encenderse en el departamento. El Servicio Departamental de Salud (SEDES) confirmó dos nuevos casos positivos de sarampión en los municipios de Vinto y Quillacollo. Con este reporte, la cifra total de contagios acumulados se eleva a cinco en lo que va del año.

Pacientes estables pero sin protección

Los nuevos afectados son dos menores de 13 y 7 años, respectivamente. De acuerdo con el informe oficial de las autoridades médicas, ambos pacientes se encuentran estables y bajo constante monitoreo. Sin embargo, el dato que ha causado mayor preocupación en el sistema de salud es que ninguno de los dos niños contaba con antecedentes de vacunación contra esta enfermedad.

El jefe de Epidemiología del SEDES, Rubén Castillo, lamentó la negligencia e instó a las familias a asumir su responsabilidad: "Se trata de pacientes de 13 y 7 años sin antecedente vacunal, por lo cual es característica la presentación clínica de estos pacientes. Muchos de estos casos se han detectado simplemente porque presentaron tos y erupción cutánea. Recomendamos firmemente a los padres de familia cumplir con el esquema de vacunación de sus hijos".

Monitoreo y descarte de casos sospechosos

Para contener una posible propagación del virus, el SEDES procedió a activar los protocolos de contingencia y el envío de personal especializado a las zonas afectadas. "Estamos investigando todavía y realizando el barrido correspondiente a partir de la notificación que hemos tenido. Estas enfermedades se dan exclusivamente en personas que no están vacunadas", enfatizó Castillo.

Hasta la fecha, el sistema de vigilancia epidemiológica de Cochabamba ha procesado un total de 53 casos sospechosos, los cuales, tras los análisis de laboratorio pertinentes, ya fueron completamente descartados, quedando la cifra oficial congelada en cinco casos activos bajo control.

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