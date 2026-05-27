Confirman la muerte de una niña diagnosticada con sarampión en Santa Cruz

El Servicio Departamental de Salud (Sedes), a través de Epidemiología, confirmó el fallecimiento de una niña de siete años diagnosticada con sarampión, quien permanecía internada en el Hospital de Niños Dr. Mario Ortíz Suárez, en Santa Cruz de la Sierra.

La menor se convierte en la primera víctima fatal con diagnóstico confirmado de sarampión en el departamento cruceño, según informaron las autoridades sanitarias.

La paciente había sido ingresada al centro hospitalario el pasado 7 de mayo y permaneció durante 19 días bajo atención médica, debido a la gravedad de su cuadro clínico. Sin embargo, su estado de salud se complicó y falleció.

El diagnóstico de sarampión fue confirmado hace una semana, mientras la niña permanecía internada en terapia intensiva del Hospital de Niños.

Tras conocerse el deceso, las autoridades de salud reiteraron la importancia de la vacunación para prevenir nuevos contagios y evitar complicaciones graves asociadas a esta enfermedad altamente contagiosa.

¿Qué es el sarampión?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una enfermedad vírica altamente contagiosa que afecta principalmente a los niños y se transmite a través de gotículas expulsadas por la nariz, la boca o la faringe de personas infectadas.

Los síntomas iniciales suelen aparecer entre ocho y 12 días después del contagio e incluyen:

Fiebre alta

Rinorrea (secreción nasal)

Ojos rojos o conjuntivitis

Pequeñas manchas blancas en la parte interna de las mejillas

Días después aparece una erupción o manchas rojas en la piel, que comienzan en el rostro y cuello y luego se extienden gradualmente al resto del cuerpo.

La OMS advierte que no existe un tratamiento específico contra el sarampión y que, aunque la mayoría de los pacientes se recupera en un periodo de dos a tres semanas, la enfermedad puede derivar en complicaciones graves como:

Ceguera

Encefalitis

Diarrea intensa

Infecciones de oído

Neumonía

Estas complicaciones suelen presentarse con mayor riesgo en niños con desnutrición o personas con el sistema inmunológico debilitado.

¿Cómo prevenir el sarampión?

La Organización Mundial de la Salud remarca que el sarampión es una enfermedad prevenible mediante vacunación. Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan completar el esquema de inmunización y acudir a los centros de salud ante cualquier síntoma sospechoso.

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