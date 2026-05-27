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Hallan Tusi, éxtasis y ketamina en inmueble; hay cuatro aprehendidos en Santa Cruz

El operativo permitió secuestrar elementos que ahora serán sometidos a pericias dentro de la investigación que continúa bajo coordinación del Ministerio Público.

Cristina Cotari

27/05/2026 9:26

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Allanamiento antidroga termina con cuatro aprehendidos en Santa Cruz. Foto: Felcn
Santa Cruz, Bolivia

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Un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), realizado en coordinación con el Ministerio Público, terminó con cuatro personas aprehendidas tras la intervención a un inmueble ubicado en el barrio Conavi Sur, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Durante la requisa del domicilio, los efectivos encontraron varias sustancias controladas y elementos presuntamente utilizados para su preparación y distribución. Entre lo secuestrado se halló cocaína rosada conocida como “Tusi”, pastillas de MDMA (éxtasis) de color rosado y negro, además de 13 envases de ketamina KETALBET al 10%.

También se decomisó material utilizado para la manipulación y preparación de sustancias controladas, que será sometido a pericias dentro de la investigación.

Allanamiento antidroga termina con cuatro aprehendidos en Santa Cruz. Foto: Felcn

Según el reporte policial, las pruebas de campo practicadas a las sustancias secuestradas dieron resultado positivo para cocaína y MDMA, confirmando la presencia de droga en el inmueble intervenido.

Como resultado del operativo, cuatro personas fueron aprehendidas y posteriormente puestas a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y el posible destino de las sustancias incautadas.

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