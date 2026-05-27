“Esto no fue a la adivinanza”: denuncian seguimiento a cobrador baleado en el Nuevo Abasto

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en Santa Cruz, donde un cobrador de una empresa fue baleado luego de presuntamente ser seguido por delincuentes que se movilizaban en motocicletas. La víctima, identificada como Fabián, permanece internada mientras la Policía investiga el caso y revisa imágenes de cámaras de seguridad.

Sergio Velarde, representante de los comerciantes del Comercial Nuevo Abasto y amigo de la víctima, manifestó su preocupación y tristeza por lo ocurrido.

Explicó que Fabián realizaba cobros en distintos mercados y que el Nuevo Abasto era el último punto de su recorrido antes de dirigirse a depositar el dinero en una entidad bancaria.

“Él viene a cobrar los martes y miércoles al mercado y después se dirige al banco para depositar el dinero. Era una rutina que realizaba normalmente”, señaló Velarde.

Según el relato, el hecho ocurrió cuando Fabián salía del Comercial Nuevo Abasto rumbo a una entidad bancaria ubicada por la doble vía al octavo anillo. Velarde afirmó que el propio herido le contó que notó movimientos extraños cuando dos motocicletas comenzaron a seguirlo.

“Él manifestó conmigo cuando estábamos yendo en la ambulancia y dijo que dos motos le siguieron”, relató.

El representante explicó que la víctima se percató de la situación cuando una motocicleta lo empujó y, al observar por el espejo retrovisor, vio otra a su lado. En un intento por escapar, realizó una maniobra en contrarruta para regresar al mercado y pedir ayuda.

“Cuando se da la vuelta, siente el impacto de la bala en la rodilla”, indicó.

Tras resultar herido, Fabián logró llegar hasta el Comercial Nuevo Abasto, donde comerciantes lo auxiliaron de inmediato mientras esperaban la llegada de una ambulancia y de efectivos policiales.

Velarde señaló que existen cámaras de vigilancia en el lugar y espera que las imágenes permitan identificar si los atacantes realizaron un seguimiento previo. “Esto no ha sido a la adivinanza. A él le hicieron un seguimiento”, afirmó.

Asimismo, expresó preocupación por la situación familiar del herido y reveló que Fabián tiene tres hijos y asumía solo la crianza de ellos. “A veces no sabemos la historia del ser humano. Él había sido padre y madre para sus hijos”, expresó conmovido.

Los comerciantes solicitaron mayor presencia policial en mercados y zonas comerciales, argumentando que son sectores donde circula gran cantidad de dinero y que los hechos delictivos generan temor entre trabajadores y comerciantes.

Mira la programación en Red Uno Play