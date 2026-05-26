Un fuerte accidente de tránsito se registró la tarde de este martes en una transitada avenida de la ciudad de Santa Cruz, donde una motocicleta y un micro de transporte público colisionaron en plena intersección, dejando como saldo al conductor del vehículo menor con heridas de diversa consideración.

El incidente ocurrió la avenida Mutualista y Tercer Anillo Externo. De acuerdo con las imágenes captadas en el lugar, el impacto provocó que el motociclista cayera pesadamente sobre la capa asfáltica, quedando tendido a escasos centímetros de las llantas delanteras del microbús.

La motocicleta quedó severamente dañada sobre el asfalto, mientras que el casco de seguridad del conductor salió despedido a unos metros del punto de impacto.

Auxilio inmediato de los transeúntes

El accidente generó gran conmoción entre los vecinos y escolares que circulaban por el lugar en ese momento. De forma inmediata, un motociclista que pasaba por la zona detuvo su marcha para resguardar el perímetro y recoger el casco de la víctima, evitando que fuera aplastado por otros vehículos.

A los pocos segundos, ciudadanos y comerciantes se aproximaron al herido para asistirlo. El tráfico de la zona se vio parcialmente interrumpido debido a que los vehículos tuvieron que desviar su ruta para no alterar la escena del accidente.

Las autoridades de Tránsito iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar el grado de responsabilidad de ambos conductores en este nuevo hecho vial que enciende las alarmas sobre la seguridad en las intersecciones de la capital cruceña.

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