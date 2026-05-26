¡No era una encomienda cualquiera! Hallan Bs 350.000 y aprehenden a tres policías y un piloto en Beni

Una investigación interna en el aeropuerto Aeropuerto Jorge Henrich Arauz, en la ciudad de Trinidad, Beni, se activó tras detectarse una encomienda transportada en una bolsa negra que contenía Bs 350.000 en efectivo, hecho que derivó en la aprehensión de cuatro personas, entre ellas tres efectivos policiales.

El caso fue confirmado por el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano Urenda, quien informó que la irregularidad fue detectada durante controles internos realizados por personal aeroportuario de la Felcn.

Según el reporte oficial, la encomienda llegó desde el municipio de Santa Ana del Yacuma y era transportada en una bolsa negra, situación que levantó sospechas durante una verificación rutinaria en el aeropuerto de Trinidad.

De acuerdo con la autoridad, el piloto que trasladó el paquete declaró inicialmente que el contenido correspondía a Bs 350.000 en efectivo y que debía ser entregado a un funcionario policial, lo que activó inmediatamente los protocolos internos y la intervención del Ministerio Público.

Posteriormente, en presencia de representantes de la Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía de Sustancias Controladas, Felcc, Transparencia y DIDIPI, se realizó la cuantificación del dinero, confirmándose la existencia de Bs 350.000 en efectivo.

Justiniano informó que cuatro personas quedaron aprehendidas con fines investigativos: el piloto de la aeronave, un capitán de Umopar de Santa Ana del Yacuma, una subteniente del BOL-110 y un sargento del Servicio Aéreo Policial, quien presuntamente entregó el dinero en Santa Ana y posteriormente fue trasladado a Trinidad.

Asimismo, la autoridad señaló que la aeronave vinculada al traslado de la encomienda fue secuestrada y permanece precintada mientras continúan los procedimientos técnicos especializados y las investigaciones correspondientes.

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