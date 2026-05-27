Expulsarán del territorio boliviano a Gerson Palermo ‘peso pesado’ del narco en Brasil

Autoridades bolivianas asestaron un golpe contundente al crimen organizado tras la captura de un peligroso capo internacional en el departamento de Santa Cruz. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, confirmó la relevancia del operativo al señalar que: “Tenemos la información de que es parte de una estructura cercana al PCC”.

La captura internacional generó un profundo alivio entre las autoridades de la región debido al alto perfil criminal y la peligrosidad del sujeto detenido en territorio nacional. “Era uno de los narcotraficantes más buscados en Brasil, según información de autoridades brasileñas, han expresado su beneplácito y satisfacción por todo esto que se ha hecho con extrema rapidez”, puntualizó Justiniano.

Coordinación y expulsión inminente

El éxito de este importante operativo se debió principalmente a las labores estratégicas previas y al intercambio de información en tiempo real entre ambas naciones. El viceministro Justiniano destacó que “esta información ha sido coordinada con Inteligencia, entre la Policía Boliviana y brasileña”.

Actualmente, las autoridades de Gobierno aceleran los procesos legales necesarios para que el peligroso criminal no permanezca más tiempo en el país.

Al respecto, la autoridad gubernamental enfatizó: “Estamos trabajando para hacer las diligencias para tener el formulario listo de forma que sea expulsado lo más pronto posible”.

Un oscuro historial delictivo

Aunque el sujeto mantenía un perfil bajo dentro del territorio nacional mediante el uso de bienes inmuebles, las investigaciones previas finalmente lograron rastrear su ubicación. Respecto a su estadía en el país, el viceministro concluyó: “No sabemos desde hace cuánto estaba en el país, pero que sí tenía una finca, una propiedad”.

El detenido fue identificado formalmente como Gerson Palermo, un líder clave del Primer Comando de la Capital (PCC) que se encontraba prófugo desde el año 2020. Palermo, quien arrastra condenas que suman casi 126 años de prisión por narcotráfico y secuestro, era buscado desde que rompió su tobillera electrónica tras recibir arresto domiciliario en Brasil.

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