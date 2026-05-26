El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) oficializó este martes el cronograma oficial de pagos para rentistas y derechohabientes, correspondiente al periodo de mayo de 2026. Con el lema "Tu beneficio, seguro y oportuno", la institución estatal busca garantizar un proceso ordenado para la atención de los adultos mayores de todo el país.

Según la información difundida mediante un comunicado institucional, los desembolsos se realizarán a partir de los primeros días de junio de forma escalonada, aplicando distintas modalidades para comodidad y seguridad del sector.

Fechas y modalidades habilitadas

El proceso de cobro se dividirá en dos jornadas clave según el canal elegido por los beneficiarios:

Lunes 1 de junio: Se procederá al abono directo en cuentas bancarias para quienes dispongan de esta modalidad automatizada. Paralelamente, se habilitará el pago presencial en efectivo a través de todas las ventanillas de las agencias del Banco Unión y en los diferentes puntos autorizados a nivel nacional.

Martes 2 de junio: Se dará inicio formal a las brigadas móviles destinadas a la modalidad de "pago a domicilio", pensada especialmente para aquellos adultos mayores con dificultades de movilidad o salud que no puedan trasladarse a los centros urbanos de cobro.

Recomendaciones a los beneficiarios

Las autoridades recuerdan a todos los derechohabientes portar sus documentos de identidad vigentes y acudir de forma ordenada a las entidades financieras para evitar largas filas y aglomeraciones innecesarias durante el arranque de los pagos.

Senasir pública el cronograma de pagos de mayo: Conozca las fechas oficiales de cobro. Foto: SENASIR.

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