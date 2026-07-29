Acuerdo con el FMI abre acceso a más de $us 1.900 millones para Bolivia

El Gobierno nacional alcanzó un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder inicialmente a más de $us 1.900 millones, recursos que estarán destinados a fortalecer las reservas internacionales y respaldar el programa de reconstrucción económica de Bolivia.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, explicó que el entendimiento se enmarca en el Servicio Ampliado del FMI (SAF) y contempla un programa de financiamiento de 36 meses.

El acuerdo todavía está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI. Posteriormente, deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su respectivo tratamiento.

Financiamiento podría superar los $us 5.000 millones

Espinoza indicó que el acuerdo con el organismo internacional permitirá acceder directamente a más de $us 1.900 millones. Además, facilitará la llegada de recursos adicionales del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades multilaterales.

Con estos financiamientos complementarios, el paquete total podría superar los $us 5.000 millones, con el objetivo de reforzar las reservas internacionales, ampliar la inversión pública y privada y apoyar la recuperación económica del país.

“Este programa económico ha sido concebido por las autoridades bolivianas y permitirá la estabilización fiscal y monetaria, además de generar mayor competitividad y productividad con un fuerte componente social”, afirmó el ministro.

Gobierno asegura que el plan fue elaborado en Bolivia

La autoridad explicó que el programa económico fue desarrollado por el Gobierno durante los últimos ocho meses, de acuerdo con las necesidades y prioridades del país.

Según Espinoza, el FMI no impuso las medidas contenidas en el plan, sino que evaluó su sostenibilidad y viabilidad antes de habilitar el financiamiento.

“El Fondo no condiciona las decisiones. Cada país diseña su propio programa económico y, si es sostenible y viable, el organismo lo acepta para habilitar el financiamiento”, sostuvo.

Programa contempla ajustes fiscales y reformas

El plan plantea una reducción gradual del déficit fiscal, la eliminación del financiamiento monetario del déficit y la racionalización del gasto público.

También contempla reformas estructurales, entre ellas una nueva Ley de Inversiones orientada a fortalecer la seguridad jurídica, mejorar el clima de negocios y atraer capitales nacionales y extranjeros.

El Ejecutivo aseguró que el programa mantendrá un componente social para proteger a los sectores más vulnerables durante el proceso de estabilización.

Recursos reforzarán las reservas internacionales

De acuerdo con el Ministerio de Economía, el financiamiento permitirá reconstruir las reservas internacionales, reducir las vulnerabilidades fiscales y externas y recuperar la confianza de la comunidad financiera internacional.

El Gobierno calificó el acuerdo técnico como un nuevo respaldo a su programa económico, aunque su ejecución dependerá de las aprobaciones pendientes del Directorio Ejecutivo del FMI y de la Asamblea Legislativa.

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