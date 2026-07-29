Indignación total: abandonó a un cachorro dentro de un canasto de basura y huyó (Video)

Un nuevo caso de maltrato animal generó indignación en la provincia de Buenos Aires. Un cachorro fue abandonado dentro de un tacho de basura y dejado a su suerte, en una escena que conmocionó a quienes conocieron la historia.

El pequeño permanecía atrapado cuando comenzó a llorar desesperadamente. Sus quejidos fueron escuchados por vecinos de la zona, quienes no dudaron en acercarse para averiguar qué ocurría.

Al revisar el interior del contenedor, encontraron al perrito completamente indefenso. De inmediato lo rescataron y lo pusieron a salvo, evitando que la historia terminara en tragedia.

Tras el rescate, el cachorro recibió atención de profesionales para comprobar su estado de salud. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro y evoluciona favorablemente.

Ahora permanece bajo resguardo mientras espera encontrar una familia responsable que le brinde el cariño, la protección y los cuidados que nunca debió perder.

El caso volvió a generar un fuerte repudio en redes sociales, donde cientos de personas reclamaron sanciones más severas contra quienes abandonan o maltratan animales y destacaron la rápida reacción de los vecinos que permitió salvarle la vida.

Lo que comenzó como un acto de extrema crueldad hoy se transforma en una historia de esperanza, gracias a la solidaridad de quienes decidieron no mirar hacia otro lado.

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