La inteligencia artificial está cambiando la forma de leer. Ahora, algunas plataformas permiten a los usuarios hacer preguntas directamente a un libro y obtener respuestas instantáneas mientras avanzan en la lectura, como si conversaran con la propia obra.

La tecnología promete transformar la experiencia de lectores de libros electrónicos y audiolibros, permitiéndoles conocer mejor a los personajes, comprender referencias históricas o aclarar conceptos sin abandonar la historia.

"Se interactúa con el libro como si estuviera vivo; es una experiencia completamente distinta", explicó Ahmed Kamel, director ejecutivo de Sinai.ai, una plataforma que actualmente prueba este tipo de herramientas.

Empresas como Amazon, a través de Audible con la función "Ask a Question", y Kindle con "Ask this Book", ya incorporaron asistentes conversacionales que responden preguntas relacionadas con el contenido que el usuario está leyendo o escuchando.

A ellas se suman otras plataformas como My Smart Book, ElevenReader Voice Chat, NotebookLM (Gemini Notebook) e iChatbook, que buscan convertir la lectura en una experiencia mucho más interactiva.

El debate: ¿quién recibe los beneficios?

Aunque la innovación entusiasma a muchos lectores, también ha despertado preocupación entre escritores, editoriales y organizaciones de autores.

Uno de los principales cuestionamientos es si las empresas de inteligencia artificial cuentan con autorización para utilizar obras protegidas por derechos de autor y si los creadores reciben una compensación por ese uso.

Desde Sinai.ai aseguran que únicamente trabajan con libros de dominio público o con obras para las que cuentan con autorización expresa de autores, herederos o editoriales. Incluso afirman haber desarrollado un sistema para distribuir ingresos cuando una obra es utilizada por un chatbot.

Sin embargo, otras plataformas permiten que los propios usuarios carguen libros protegidos por derechos de autor para interactuar con ellos mediante inteligencia artificial, una práctica que continúa generando dudas legales.

Los autores expresan su preocupación

La organización estadounidense Authors Guild cuestionó recientemente una de las funciones de Amazon, al considerar que podría sentar un precedente preocupante para la industria editorial.

Según el gremio, este tipo de herramientas utilizan contenidos protegidos sin ofrecer mecanismos claros para que autores y editoriales autoricen su uso, reciban ingresos adicionales o decidan voluntariamente participar en estos sistemas.

Mientras la inteligencia artificial continúa evolucionando, el desafío será encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos de quienes crean las obras que alimentan estas nuevas plataformas.

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