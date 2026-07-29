A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue demostrando que la edad no es un límite cuando existe disciplina. El delantero portugués volvió a captar la atención durante el Mundial 2026, donde anotó un gol con su selección, y también por revelar los hábitos que le permiten competir al máximo nivel después de más de dos décadas en la élite.

Durante la presentación de un reloj inteligente, el capitán portugués sorprendió al contar que una evaluación determinó que su edad biológica es de 29 años, un dato que despertó nuevamente el interés por su exigente rutina de preparación.

"La rutina es lo más importante"

Para Ronaldo, el éxito no depende de una fórmula mágica, sino de mantener hábitos inquebrantables todos los días.

"La rutina es lo más importante", aseguró al explicar que suele acostarse entre las 23:00 y las 24:00, para levantarse alrededor de las 8:30, respetando siempre los mismos horarios con el objetivo de favorecer la recuperación física.

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El portugués también procura mantenerse activo fuera de los entrenamientos y busca superar los 10.000 pasos diarios, ya sea caminando, jugando con sus hijos o realizando distintas actividades durante la jornada.

El descanso, la clave de todo

Más allá del entrenamiento, Ronaldo considera que el verdadero secreto está en la recuperación.

"Si entrenas dos horas, tienes que descansar dos horas. Si entrenas tres horas, debes recuperar tres", explicó.

Para el cinco veces ganador del Balón de Oro, dormir bien no es un complemento, sino una parte esencial del entrenamiento. Por eso prioriza dormir alrededor de ocho horas por noche y utiliza herramientas como la crioterapia y sistemas de compresión muscular para acelerar la recuperación después de cada sesión.

Una disciplina que no negocia

Su preparador físico, Iván Perujo, quien formó parte del entorno del Real Madrid, aseguró que la diferencia de Cristiano está en la constancia y el compromiso absoluto.

"Es un trabajador desde el nacimiento. No negocia nada. Llega primero, se queda al final, entrena más que nadie, tiene gimnasio en su casa y mantiene una dedicación absoluta", afirmó durante el pódcast Tengo un Plan.

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Perujo explicó que, mientras la mayoría de los futbolistas profesionales entrenan entre una hora y una hora y media por día, Ronaldo añade sesiones extra de fuerza, trabajo físico específico y una estricta planificación de la recuperación.

"Muchos son disciplinados durante el entrenamiento; Cristiano lo es las 24 horas del día", resumió.

Una carrera que desafía el tiempo

La combinación de entrenamiento, descanso, alimentación equilibrada y una disciplina constante ha permitido que Cristiano Ronaldo siga siendo uno de los futbolistas más competitivos del mundo, incluso a los 41 años.

Su filosofía es clara: el rendimiento no depende únicamente de cuánto se entrena, sino también de cuánto se recupera el cuerpo después del esfuerzo.

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