“Es un profesional de alto nivel”: Gobierno pide esclarecer el caso Medinaceli conforme a la ley

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, expresó el respaldo del Gobierno a la trayectoria profesional del exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, quien fue aprehendido dentro de la investigación por la importación y comercialización de combustible de baja calidad, conocido como el caso de la “gasolina desestabilizada”.

Destacó la trayectoria del exministro y aseguró que existe confianza en que colaborará con el proceso investigativo.

“Valoramos altamente al señor Mauricio Medinaceli en el servicio que ha prestado al país. Es un profesional de alto nivel, comprometido con Bolivia y un hombre íntegro”, afirmó.

El vocero señaló que Medinaceli acudió ante las autoridades para responder a los requerimientos de la justicia y resaltó que esa actitud corresponde a la de cualquier ciudadano que debe someterse a una investigación.

“Estamos seguros de que ante los requerimientos de la justicia va a responder y va a entregar toda la información que se requiera, como deben hacerlo todos los ciudadanos del país”, expresó.

Asimismo, Gálvez remarcó que el respaldo a la persona y trayectoria del exministro no implica interferencia en el proceso judicial y ratificó el respeto del Ejecutivo a la independencia de poderes.

“Confiamos en que la aplicación de la ley nos ayudará a esclarecer los temas que están siendo investigados y que la justicia actuará conforme a norma, sin cometer ningún exceso”, sostuvo.

Investigación por combustible de baja calidad

Medinaceli fue aprehendido el 28 de julio de 2026 en la ciudad de La Paz, luego de presentarse ante la Fiscalía, dentro de la investigación por la denominada “gasolina desestabilizada” o “gasolina basura”.

La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la importación y comercialización de combustible de baja calidad entre octubre de 2025 y enero de 2026. El caso contempla delitos como incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Según los antecedentes del proceso, una comisión especial de la Cámara de Diputados identificó posibles irregularidades en la adquisición del combustible y señaló afectaciones económicas al Estado, además de perjuicios a más de 70 mil vehículos.

El Ministerio Público informó que cuenta con elementos indiciarios que serán presentados durante la audiencia de medidas cautelares para determinar la situación jurídica del exministro.

Gobierno respalda al comandante Sokol

En otro tema, el vocero también se refirió a las denuncias contra el comandante general de la Policía, general Mirko Sokol, y expresó el respaldo del Ejecutivo a su gestión.

Gálvez afirmó que las acciones del jefe policial forman parte de una lucha contra la corrupción y respaldó las investigaciones destinadas a identificar a funcionarios vinculados con actividades ilícitas.

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