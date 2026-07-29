Bomberos controlan totalmente incendio en fábrica del Parque Industrial de Santa Cruz

Luego de una intensa jornada de trabajo, los bomberos confirmaron que el incendio registrado en una fábrica de pinturas del Parque Industrial de Santa Cruz fue controlado en su totalidad.

El siniestro, que movilizó a diferentes unidades de emergencia, demandó más de 20 horas de labores continuas debido a la presencia de productos líquidos inflamables, combustibles y materiales químicos almacenados en el lugar.

Más de 200 bomberos trabajaron para controlar las llamas

El operativo reunió a aproximadamente 200 bomberos pertenecientes a diferentes unidades, entre ellos:

Bomberos de la Policía.

Bomberos voluntarios UBR.

Fundasol.

Rescate Urbano.

Genecerú.

Bomberos voluntarios Santa Cruz.

Además, participaron más de 10 carros de emergencia, incluyendo unidades de apoyo proporcionadas por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT).

“Fue un trabajo muy fuerte. Logramos controlar el incendio hace aproximadamente media hora”, informó uno de los responsables del operativo.

El riesgo principal fueron los tanques con productos inflamables

Los bomberos explicaron que una de las mayores dificultades fue trabajar con depósitos que contenían líquidos inflamables y combustibles.

Debido a las altas temperaturas, los contenedores metálicos podían deformarse y generar situaciones de riesgo durante las tareas de aproximación y control.

Sin embargo, gracias al trabajo coordinado de los equipos de emergencia, el incendio pudo ser controlado sin registrar mayores incidentes.

Más de 5.000 litros de espuma fueron utilizados

Para contener y extinguir las llamas, los equipos utilizaron grandes cantidades de agua y agentes especiales contra incendios.

Según el informe preliminar:

El abastecimiento de agua fue posible mediante dos hidrantes, con apoyo de la empresa de agua potable para garantizar un mayor caudal.

Se utilizaron más de 5.000 litros de espuma química y F-500, productos que permitieron confinar el fuego y avanzar hacia la extinción total.

Vecinos pueden estar tranquilos: no hay riesgo de reactivación

Los bomberos informaron que actualmente no existe riesgo de que el incendio vuelva a activarse.

Como medida preventiva, realizaron una hora de seguridad y monitoreo del área debido a que el punto más caliente registrado alcanzó aproximadamente 44 grados centígrados.

“En este momento ya no tenemos ningún riesgo de reactivación”, señalaron.

Evalúan impacto ambiental por la columna de humo

Durante el incendio se generó una gran columna de humo que avanzó hacia diferentes sectores debido a la dirección del viento.

Vecinos de zonas cercanas, como la avenida Virgen de Luján y Pampa de la Isla, fueron afectados por la presencia del humo, por lo que se recomendó mantener cerradas puertas y ventanas como medida preventiva.

Las autoridades ambientales deberán evaluar posteriormente los posibles efectos del humo y los residuos generados durante la emergencia.

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