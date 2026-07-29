Tragedia en la Blanco Galindo: peatón muere tras ser atropellado por un bus de servicio público

Un hecho de tránsito terminó en tragedia la madrugada de este miércoles en la ciudad de Cochabamba, luego de que un peatón perdiera la vida tras ser atropellado por un bus de servicio público.

El accidente se registró en la intersección de la avenida Blanco Galindo y avenida Juan Pablo II, donde personal de la Dirección Departamental de Tránsito acudió para realizar las primeras investigaciones.

La víctima falleció en el lugar

De acuerdo con el informe preliminar, el peatón, un hombre de 27 años, perdió la vida debido a la gravedad del impacto.

Tras el levantamiento legal del cuerpo, fue trasladado hasta dependencias del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se realizará la autopsia de ley para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Conductor quedó a disposición de las autoridades

El conductor del vehículo de transporte público y el bus involucrado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las investigaciones.

El caso fue remitido al Ministerio Público, que deberá establecer las responsabilidades correspondientes y determinar cómo ocurrió el accidente.

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