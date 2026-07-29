Bomberos revelan las carencias que enfrentaron para controlar incendio en fábrica de pinturas

Un incendio de gran magnitud en una fábrica de pinturas ubicada en la zona del Parque Industrial de Santa Cruz puso a prueba la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia.

Durante más de 17 horas continuas, bomberos de diferentes unidades trabajaron para controlar las llamas provocadas por la presencia de productos químicos, combustibles y materiales altamente inflamables que dificultaron las labores de extinción.

El fuego finalmente fue controlado, pero el operativo dejó una alerta: los bomberos aseguran que enfrentaron el siniestro con importantes limitaciones de equipamiento especializado.

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“Nos hicieron falta equipos para una emergencia de esta magnitud”

Los bomberos explicaron que utilizaron equipos de protección personal, respiración autónoma, carros bomba y espuma química especializada para combatir el incendio.

Durante la emergencia se emplearon aproximadamente entre 2.000 y 3.000 litros de espuma química, incluyendo productos como AFF y espuma F500, destinados a incendios con presencia de combustibles y químicos.

Sin embargo, los equipos de respuesta señalaron que fueron necesarios más recursos para mejorar la capacidad de ataque.

“Nos han hecho falta más líneas para el trabajo de combate con agua, monitores portátiles, monitores fijos para poder hacer una aproximación”, explicó uno de los responsables del operativo.

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Faltan vehículos y dispositivos especializados

Entre las principales necesidades identificadas por los bomberos están:

Vehículos con mayor capacidad de almacenamiento y caudal de agua.

Monitores de piso para incendios industriales.

Monitores remotos para ataques a distancia.

Dosificadores en línea para aplicación de espuma.

Mayor cantidad de equipos de respiración autónoma.

Renovación de equipos de protección personal.

Los especialistas señalaron que este tipo de incendios requiere tecnología específica debido al riesgo que representan los materiales químicos.

Equipamiento gestionado hace años, pero sin resultados

Desde la Policía indicaron que la adquisición de nuevos carros bomba viene siendo gestionada desde hace varios años, pero los procesos administrativos han retrasado la compra.

“Venimos gestionando hace más de siete años la adquisición de camiones, pero los procesos administrativos no nos han permitido poder adquirirlos”, señalaron.

Asimismo, explicaron que varias unidades cuentan con recursos limitados y que los equipos utilizados durante una emergencia sufren desgaste constante y requieren reposición.

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Más de 200 bomberos participaron del operativo

El incendio movilizó aproximadamente:

12 unidades de emergencia

Más de 200 personas distribuidas en turnos de trabajo

Cerca de 500 mil litros de agua utilizados durante la intervención

Los equipos trabajaron durante la tarde, noche, madrugada y parte de la mañana para evitar que el fuego continúe propagándose.

Una nube tóxica obligó a restringir la zona

Las imágenes captadas durante el incendio mostraron la magnitud del siniestro, con una gran columna de humo negro producto de la combustión de materiales químicos.

Las autoridades recomendaron evitar la circulación en un radio aproximado de tres kilómetros debido al riesgo de contaminación y toxicidad del humo generado.

Además, se cerraron calles cercanas mientras los bomberos realizaban las tareas de control.

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Autoridades reconocen la necesidad de fortalecer a los bomberos

Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio señalaron que el incendio evidenció falencias en el equipamiento disponible.

“Este es uno de los incendios que muestra la falencia y deficiencia en cuanto al equipamiento tanto de la Policía como del municipio y los bomberos voluntarios”, indicaron.

Las autoridades señalaron que la dotación de equipos requiere coordinación entre los niveles nacional, departamental y municipal, además del apoyo a los cuerpos voluntarios.

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