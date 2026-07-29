Cochabamba: EMSA instala surtidor propio para abastecer de diésel a sus carros basureros y evitar filas

La Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) puso en funcionamiento un surtidor interno de diésel en sus instalaciones con el objetivo de garantizar el abastecimiento de combustible para los carros recolectores de basura y reducir las demoras ocasionadas por las largas filas en estaciones de servicio.

La nueva infraestructura cuenta con dos tanques de almacenamiento con capacidad para 35.000 litros cada uno, alcanzando un total de 70.000 litros de combustible.

El gerente de EMSA, René Quiroga, explicó que la medida surge como respuesta a la crisis de abastecimiento de diésel que afecta al país y que ha provocado retrasos en la prestación del servicio de recolección de residuos.

“Como todos saben, hay un gran problema con el abastecimiento de diésel. Por ello hemos implementado nuevamente nuestro propio surtidor para evitar retrasos en el servicio que damos a la ciudadanía y también para que nuestros choferes y personal no tengan que pernoctar una, dos o tres noches haciendo fila por combustible”, señaló.

El abastecimiento dependerá de YPFB

Pese a la inversión realizada, Quiroga advirtió que la operatividad del surtidor dependerá de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) entregue regularmente los volúmenes de combustible requeridos por la empresa.

“Todo este esfuerzo que se ha hecho para contar con nuestro propio surtidor y abastecimiento quedará a medias si Yacimientos no nos provee semanalmente los volúmenes que requerimos”, afirmó.

La empresa espera que la provisión de combustible permita mejorar la frecuencia de recolección y alcanzar una cobertura completamente regular en el municipio.

“Esperamos que a partir de esta implementación nuestro servicio llegue a ser 100% regular”, agregó.

Trabajadores destacan la medida

El secretario ejecutivo del sindicato de EMSA, Jesús Delgado, calificó la implementación del surtidor como un avance importante para normalizar el servicio de limpieza urbana.

“Es un gran avance para nuestra empresa. Esto permitirá mejorar y reactivar el recojo de basura que estaba muy irregular por el tema del diésel. Teníamos carros durmiendo en los surtidores y enfrentando constantes dificultades para abastecerse”, indicó.

Añadió que la medida permitirá que los vehículos retomen sus rutas y frecuencias habituales, aunque recordó que la empresa seguirá dependiendo de la provisión de combustible por parte de YPFB.



Mira la programación en Red Uno Play