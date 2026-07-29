Alertan riesgo de colapso en el Cerro Rico y falta de acción estatal

El alcalde de Potosí, Williams Cervantes, alertó que el Cerro Rico enfrenta un riesgo inminente de colapso debido a los nuevos hundimientos registrados en su estructura y denunció que el Ministerio de Minería y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) no ejecutaron las acciones necesarias para estabilizar el macizo, pese a una resolución judicial emitida en 2025.

El Cerro Rico peligra

La autoridad explicó que la preocupación ya no se limita a preservar la figura cónica del Cerro Rico, declarado Patrimonio de la Humanidad, sino que ahora existe un peligro directo para más de 10.000 trabajadores que diariamente ingresan a los socavones.

“Ya no estamos tratando solamente de preservar la figura cónica del cerro, hoy nos preocupa que más de 10.000 personas están en continuo riesgo de colapso”, afirmó.

Cervantes indicó que un informe técnico preliminar establece que los sectores más críticos se encuentran en la cúspide y en el ala sur este del cerro, donde se identificaron grandes fisuras y hundimientos que se unificaron en un cráter de mayor tamaño, situación que hace prever un proceso de colapso permanente.

Piden colaboración del Gobierno para evitar desastre

Ante este escenario, el Gobierno Municipal solicitó la contratación de especialistas en geología e ingeniería para realizar un estudio de la estructura interna del Cerro Rico y definir las medidas de estabilización que deberán ejecutar Comibol y el Ministerio de Minería.

El alcalde sostuvo que uno de los principales problemas es que continúan las labores mineras porque no existen nuevos yacimientos para reubicar a las cooperativas y porque la explotación del Cerro Rico sigue siendo una fuente importante de ingresos para el departamento y el país. Según indicó, entre el 35% y el 40% de las exportaciones de Potosí aún provienen de este yacimiento.

Relleno de hundimientos superficial

Asimismo, cuestionó que las labores realizadas hasta el momento se hayan limitado al relleno de hundimientos, cuando, a su juicio, se requiere una intervención estructural con obras de ingeniería que permitan consolidar el interior del cerro mediante estructuras de hormigón armado.

“Lo que hace Comibol es rehuir esta responsabilidad. Necesitamos un trabajo serio de estabilización del Cerro Rico”, sostuvo.

Cervantes anunció que, una vez concluido el estudio técnico impulsado por el municipio, el informe será remitido a Comibol y al Ministerio de Minería para exigir la ejecución inmediata de un plan que garantice la estabilidad del Cerro Rico y la seguridad de los trabajadores que aún desarrollan actividades en el interior de la mina.

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