“Lo amarraron y se llevaron el dinero”: vecinos relatan atraco armado en La Guardia

Un atraco armado generó alarma en el municipio de La Guardia, luego de que un delincuente ingresara a un lugar de trabajo, redujera al personal y escapara con una suma de dinero que todavía no fue cuantificada.

Según el reporte preliminar, el sujeto habría actuado solo y utilizó un arma de fuego para intimidar a los funcionarios.

Guardia fue maniatado durante el atraco

De acuerdo con el relato de vecinos, el delincuente primero redujo al guardia de seguridad y posteriormente encañonó a las personas que se encontraban en el lugar.

“Lo encontraron atado, amarraron al guardia y sacaron a la gente. Era una sola persona, supuestamente con arma de fuego”, relató uno de los testigos.

Tras cometer el robo, el sujeto salió corriendo con una mochila negra, donde aparentemente llevaba el dinero sustraído.

Huyó en un vehículo que lo esperaba

Vecinos señalaron que el antisocial escapó hacia la parte alta de la zona, donde presuntamente lo esperaba un vehículo para darse a la fuga.

“Salió corriendo para arriba y después con un auto se fueron hacia el calvario”, contó un habitante del sector.

Según los testimonios, no se escucharon disparos durante el hecho.

Policía activa operativos

Tras conocerse el atraco, efectivos policiales desplegaron operativos en la zona para intentar identificar y capturar al responsable.

Las autoridades realizan las primeras investigaciones, revisión de cámaras de seguridad y toma de declaraciones para establecer la ruta de escape del delincuente.

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