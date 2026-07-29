Fiscalía busca a tres sospechosos por el asesinato de un librecambista en Cochabamba

La Fiscalía de Cochabamba abrió una investigación por el delito de asesinato tras la muerte violenta de un librecambista de 43 años, identificado como Hugo M. M., quien fue atacado con un arma de fuego en inmediaciones de la calle Tarata, casi esquina Ayacucho, en pleno centro de la ciudad.

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que desde el momento en que se conoció el hecho se activó la intervención de un fiscal especializado y un equipo multidisciplinario del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para realizar el procesamiento técnico de la escena y recolectar elementos que permitan esclarecer el crimen.

“Se activó de manera inmediata la intervención del Fiscal asignado al caso y del equipo multidisciplinario del Instituto de Investigaciones Forenses, con el objetivo de realizar el procesamiento técnico y científico de la escena, recolectar elementos de convicción y esclarecer las circunstancias en las que se produjo este hecho”, señaló Tejerina.

Tres sujetos vestidos de negro son buscados por el ataque

El fiscal asignado al caso, Edsón Orellana, informó que, según las primeras investigaciones, la víctima se dirigía a su domicilio cuando fue interceptada por tres hombres vestidos con ropa negra.

Los investigadores analizan las circunstancias del ataque, debido a que los sujetos presuntamente intentaron reducir al librecambista y, durante el hecho, la víctima habría intentado utilizar un elemento de defensa personal antes de recibir varios impactos de bala.

Producto del ataque, además del fallecimiento del librecambista, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos para recibir atención.

Autopsia confirma muerte por impactos de bala

El examen médico forense estableció que la víctima presentaba lesiones compatibles con impactos de proyectil de arma de fuego en la región facial y torácica, además de una fractura en el maxilar superior.

De acuerdo con el informe de autopsia, la causa de muerte fue determinada como taponamiento cardíaco, laceración pulmonar, laceración pericárdica y laceración ventricular del corazón, provocadas por un traumatismo torácico transfixiante por proyectil de arma de fuego.

Fiscalía y Policía buscan identificar a los autores

El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana, continúa con la investigación para analizar las evidencias recolectadas en la escena del crimen y establecer la identidad y ubicación de los responsables.

Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para reconstruir la secuencia del ataque y determinar la participación de los involucrados en la muerte del librecambista.

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