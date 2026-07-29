Quieren volver a casa: Ayúdanos a encontrar a estas mascotas en La Paz

Familias de La Paz y El Alto continúan buscando a sus mascotas extraviadas y solicitaron la colaboración de la población para ayudar a ubicarlas y lograr su retorno a casa.

¿Los has visto?

Entre los casos difundidos se encuentra Tommy Nico, un perro de pelo largo color dorado y blanco que desapareció el 18 de julio en la zona San Lorenzo, calle Alto de la Alianza. Sus dueños señalaron que la mascota es parte importante de la familia.

También se busca a Mida, una gatita esterilizada de un año que se perdió el 24 de julio en Ciudad Satélite, calle 6 Diego de Portugal. Tiene pelaje gris, ojos verde-azulados y una mancha blanca en la pata delantera derecha.

Otro de los animales desaparecidos es Bailey, un perro de raza cocker de cinco años, color café claro, sin cola, extraviado el 24 de julio entre las zonas Alto San Pedro y Villa Nueva Potosí, en la ciudad de La Paz.

Asimismo, los propietarios de Lula, una perrita de terapia de nueve años, esterilizada y sin dientes, continúan buscándola desde el 19 de julio, cuando desapareció entre el final de la avenida Guatemala, en Villa Pabón y Alto Miraflores. Debido a que requiere alimentación especial, la familia ofrece una recompensa de Bs 1.000 por información que permita encontrarla.

La lista también incluye a Estrella, una perrita de tamaño mediano, color café con negro, desaparecida el 25 de julio en la zona Llojeta Ramiro Castillo, y a Ada, una perrita de pelo largo beige claro que se extravió el 10 de julio en Kupini 2, cruce Callapa-Joconi, cuando vestía una ropa de color café con imágenes de huellas.

Los propietarios solicitaron a la ciudadanía comunicarse a los números de contacto difundidos en caso de contar con información que permita localizar a las mascotas y facilitar su reencuentro con sus familias.

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