Miles de adultos mayores ya pueden acceder al cobro de la Renta Dignidad y el Bono Pepe, luego de que el Gobierno nacional pusiera en marcha un amplio operativo destinado a garantizar el pago de estos beneficios en municipios y comunidades alejadas.

El plan, ejecutado por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, contempla el despliegue de 500 efectivos militares, quienes operarán 66 unidades pagadoras y 156 puntos de atención distribuidos en todo el territorio nacional.

El objetivo es que los beneficiarios puedan cobrar el bono sin necesidad de recorrer largas distancias, especialmente en regiones donde no existen bancos u otras entidades financieras.

¿Quiénes podrán cobrar?

El operativo está dirigido a las personas beneficiarias de la Renta Dignidad y del Bono Pepe, priorizando a quienes viven en zonas rurales y comunidades de difícil acceso.

De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 29400, las Fuerzas Armadas están autorizadas para realizar estos pagos tanto en recintos militares como mediante unidades móviles que recorren distintas poblaciones del país.

¿Cómo será el operativo?

Para esta gestión se habilitaron:

500 efectivos militares desplegados en todo el país.

66 unidades pagadoras .

156 puntos de pago en áreas urbanas y rurales.

Unidades móviles que llegarán a comunidades donde no existe presencia bancaria.

Las autoridades señalaron que el propósito es acercar los servicios del Estado a la población y garantizar que ningún adulto mayor quede sin recibir este beneficio por razones geográficas.

Militares inician el pago de la Renta Dignidad en comunidades alejadas. Foto Ministerio de Defensa.

Durante el inicio del operativo, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que la Renta Dignidad representa mucho más que una ayuda económica.

"La Renta Dignidad no debe entenderse únicamente como un beneficio económico. Es también una expresión de reconocimiento y gratitud del Estado boliviano hacia quienes dieron tanto por nuestra patria", manifestó.

La autoridad añadió que, por instrucción del presidente Rodrigo Paz, se busca acercar la presencia del Estado a todos los rincones del país y garantizar que este derecho llegue a cada beneficiario.

Durante el acto de inauguración, el ministro, junto al comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama Quezada, realizó el pago simbólico de la Renta Dignidad a varios adultos mayores.

Los beneficiarios agradecieron la iniciativa y destacaron que este operativo les evita largos viajes para cobrar un beneficio que representa un importante apoyo para su economía.

Militares inician el pago de la Renta Dignidad en comunidades alejadas. Foto Ministerio de Defensa.

Antes de concluir, Justiniano pidió a los efectivos militares brindar una atención basada en el respeto y la empatía.

"No solamente están cumpliendo un procedimiento administrativo. Están atendiendo a personas que merecen consideración, paciencia y un trato digno", expresó.

El operativo continuará durante los próximos días con el propósito de garantizar que la Renta Dignidad y el Bono Pepe lleguen de manera oportuna a todos los beneficiarios del país.

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