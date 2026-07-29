Apuntó al guardia, amenazó a funcionarios y se puso una máscara de payaso antes de escapar

Nuevos detalles salen a la luz sobre el violento atraco registrado en una cooperativa del municipio de La Guardia, donde un delincuente ingresó armado, redujo al guardia de seguridad y escapó con más de 50 mil bolivianos.

Según el informe del fiscal asignado al caso, el sujeto utilizó una particular estrategia para intentar ocultar su identidad: ingresó con un barbijo, posteriormente se colocó una máscara de payaso durante el robo y finalmente se la retiró antes de salir del lugar.

Amenazó al guardia y apuntó con un arma de fuego

De acuerdo con la investigación preliminar, el hecho ocurrió aproximadamente a las 10:30 de la mañana, cuando un hombre de contextura delgada ingresó a la entidad financiera vestido completamente de negro.

El sujeto habría apuntado con un arma de fuego a la cabeza del guardia de seguridad, lo redujo y lo maniató para posteriormente dirigirse hasta el área de cajas.

“Le apunta con un arma de fuego, lo reduce, lo maniata y de ahí procede a las cajas amenazando con dispararle si no le entregaban el dinero”, explicó el fiscal asignado al caso.

La máscara de payaso quedó registrada en las cámaras

Las imágenes de seguridad se convirtieron en una de las principales evidencias dentro de la investigación.

Según la Fiscalía, el delincuente ingresó utilizando un barbijo, pero al momento de acercarse a las cajas habría colocado una máscara de payaso para evitar ser reconocido durante el momento del robo.

Luego de obtener el dinero, salió del lugar nuevamente con el barbijo colocado.

Más de Bs 50 mil fueron sustraídos

El fiscal informó que, de manera preliminar, la entidad financiera realizó un arqueo y estableció que el monto sustraído supera los 50 mil bolivianos.

Al momento del atraco se encontraban en el lugar entre 8 y 9 funcionarios, además de aproximadamente dos usuarios que realizaban trámites.

Investigan si tuvo cómplices

La autoridad señaló que, según las cámaras, el delincuente ingresó y salió aparentemente solo.

Sin embargo, la Policía y la Fiscalía continúan investigando si existió un vehículo esperándolo o si otras personas participaron en la planificación o fuga del atraco.

Todos los funcionarios de la cooperativa serán convocados a declarar en calidad de testigos para aportar información sobre lo ocurrido.

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