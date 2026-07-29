Gobierno busca liberar Bs 2.200 millones para reactivar la economía y espera respaldo del FMI

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, instó a la Asamblea Legislativa a aprobar el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 reformulado, al considerar que su aprobación permitirá liberar recursos destinados a gobernaciones, alcaldías y entidades autónomas para impulsar obras, inversiones y servicios en todo el país.

Precisó que el proyecto fue presentado en abril y contempla la habilitación de Bs 2.200 millones para las entidades subnacionales, recursos que, afirmó, son necesarios para enfrentar las dificultades económicas que atraviesan varias regiones.

“No podemos retrasar más esto. Retrasar la aprobación significa retrasar obras, inversión pública y servicios para la población”, señaló.

Gálvez sostuvo que alcaldías y gobernaciones requieren estos fondos para reactivar sus economías locales y atender las demandas de la población. “Pregúntenle a cualquier alcalde o gobernador si no tiene dificultades económicas”, afirmó.

Acuerdo con el FMI

Respecto al acuerdo técnico alcanzado entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el vocero aseguró que representa un respaldo a las medidas económicas adoptadas por el Gobierno y una señal de confianza internacional.

“Es un paso muy importante. No modifica la soberanía en la política económica que nosotros tenemos”, indicó.

Gálvez explicó que el organismo internacional reconoció las acciones impulsadas para reordenar la economía y corregir distorsiones acumuladas durante años. “Bolivia ha vuelto a tomar un sentido práctico, honesto y soberano del manejo económico”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el programa de apoyo tendrá una duración de 36 meses y podría facilitar el acceso a nuevos recursos provenientes de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

“Va a haber fondos suficientes para concretar la reestructuración económica y reactivar la economía”, afirmó.

También descartó que el acuerdo implique condiciones relacionadas con la eliminación de subvenciones y remarcó que las decisiones económicas continuarán siendo asumidas por el Estado boliviano.

Socializan nuevas leyes económicas

Por otra parte, el vocero informó que el Gobierno avanza en la socialización de un paquete de leyes orientadas a impulsar cambios en la estructura económica del país.

Entre las normas se encuentran la Ley de Inversiones, la Ley de Electricidad, la Ley de Minería y la Ley de Hidrocarburos. “Es un paquete que cambia la economía jurídica del país”, señaló.

Indicó además que la Ley de Inversiones, compuesta por 22 artículos, será una de las primeras iniciativas que el Ejecutivo remitirá a la Asamblea Legislativa para su tratamiento.



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