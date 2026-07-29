Nuevas imágenes del violento atraco registrado en una cooperativa del municipio de La Guardia revelan el accionar del delincuente que ingresó armado y utilizó una máscara de payaso durante el robo.

Las cámaras de vigilancia captaron los momentos de tensión que vivieron funcionarios y usuarios que se encontraban dentro de la entidad financiera al momento del hecho.

Ingresó armado y redujo al personal

En las imágenes se observa cómo el sujeto ingresa al lugar vestido con ropa oscura y con el rostro parcialmente cubierto.

Según el informe de la Fiscalía, el hombre habría utilizado inicialmente un barbijo y posteriormente se colocó una máscara de payaso cuando se aproximó al área de cajas.

Con un arma de fuego, el delincuente amenazó al personal y redujo al guardia de seguridad, a quien habría maniatado para continuar con el atraco.

Amenazó a cajeros mientras clientes estaban dentro

El sujeto avanzó hasta el área de cajas y exigió la entrega del dinero bajo amenazas.

Durante el momento del robo, varios usuarios y clientes permanecían al interior de la cooperativa, quienes fueron sorprendidos por la violenta intervención del antisocial.

El delincuente logró sustraer un monto superior a los 50 mil bolivianos, de acuerdo con el informe preliminar de las autoridades.

La máscara fue parte de su estrategia para evitar ser identificado

Las imágenes muestran que el sujeto utilizó la máscara de payaso como un elemento para ocultar su identidad durante parte del atraco.

Después de cometer el robo, salió del lugar y escapó, mientras la Policía inició el análisis de las cámaras y la búsqueda de posibles cómplices.

Policía y Fiscalía investigan el caso

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público continúan con las investigaciones por el delito de robo agravado.

Las autoridades analizan las imágenes de seguridad para establecer la ruta de escape, identificar a otras personas involucradas y determinar si un vehículo esperaba al delincuente fuera de la cooperativa.

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