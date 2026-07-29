Nuevos detalles se conocen del violento atraco registrado en una cooperativa del municipio de La Guardia, donde un delincuente ingresó armado, redujo al personal y logró llevarse aproximadamente 50 mil bolivianos.

El hecho ocurrió cerca de las 10:00 de la mañana, cuando el sujeto ingresó al lugar utilizando un arma de fuego y sorprendió a los trabajadores de la entidad financiera.

Amarró al guardia y amenazó a funcionarios

De acuerdo con el informe preliminar de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el antisocial primero redujo al guardia de seguridad, a quien maniató para posteriormente ingresar hasta el área donde se encontraba el personal encargado del dinero.

Bajo amenazas con el arma de fuego, intimidó a los funcionarios de caja y logró sustraer una suma cercana a los Bs 50 mil, monto que fue confirmado inicialmente por las autoridades policiales.

Escapó en un vehículo que lo esperaba

Tras cometer el robo, el delincuente salió del lugar cubriendo su identidad y abordó un vehículo de color negro que lo esperaba a pocos metros de la cooperativa.

La Policía inició la revisión de cámaras de seguridad y realizó un seguimiento de los movimientos del antisocial para establecer la ruta utilizada durante la fuga.

Inteligencia despliega operativos entre La Guardia y El Torno

Grupos de inteligencia de la Felcc y del Comando Departamental de la Policía fueron desplegados en la carretera que conecta los municipios de La Guardia y El Torno, con el objetivo de ubicar a los responsables.

Según información preliminar, los investigadores ya tendrían identificada la movilidad utilizada en el hecho y realizan las verificaciones correspondientes para establecer quiénes participaron en el atraco.

La Policía informó que entre los sospechosos podrían existir personas bolivianas y extranjeras, aunque la investigación continúa abierta.

Operativo continúa en desarrollo

Los equipos de investigación mantienen los operativos durante esta jornada para lograr la captura de los involucrados y esclarecer la participación de cada persona en este hecho de robo agravado.

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