ABE lanza plataforma satelital para fortalecer lucha contra incendios forestales

La Agencia Boliviana Espacial (ABE) presentó una nueva plataforma de monitoreo satelital desarrollada para fortalecer la prevención, detección y seguimiento de incendios forestales en el país. La herramienta integra información de distintos satélites de acceso libre y reúne en un solo sistema datos que anteriormente debían consultarse en diferentes plataformas.

Plataforma satelital de fácil acceso

El director ejecutivo de la ABE, Alexis Andrade, explicó que el sistema fue desarrollado por especialistas bolivianos y permite identificar focos de calor, medir áreas afectadas, detectar cicatrices de quema y realizar un seguimiento de la evolución de los incendios mediante algoritmos nacionales.

"La plataforma toma todos estos satélites que tienen diferentes potencialidades, los junta en una sola plataforma y aprovecha la información que la Agencia Boliviana Espacial tiene del territorio nacional para estar disponible en la lucha contra los incendios", afirmó.

La autoridad indicó que la herramienta funciona las 24 horas del día, actualiza la información sobre focos de calor cada dos o tres horas y permite conocer la extensión de las áreas quemadas, facilitando una respuesta más rápida y precisa de las instituciones encargadas de combatir los incendios.

Personal de emergencia ya lo utiliza

Andrade señaló que la plataforma ya fue utilizada para apoyar las labores en Tarija, donde la ABE capacitó a personal de la Gobernación, alcaldías, Policía y bomberos voluntarios para interpretar correctamente la información y mejorar las estrategias de combate al fuego.

Asimismo, anunció que durante agosto se realizarán seminarios virtuales abiertos al público los días 13, 20 y 27, con el objetivo de ampliar el uso de la plataforma entre instituciones, investigadores y ciudadanos interesados.

"Utilizamos herramientas de inteligencia artificial para que prácticamente en tiempo real se actualicen los focos de calor y las cicatrices de quema, permitiendo tomar decisiones con mayor precisión y menor riesgo", destacó el director de la ABE.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), entidad que también contribuirá con un dron para reforzar el monitoreo de incendios y obtener información de mayor precisión en las zonas afectadas.

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