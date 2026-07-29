Sujeto que asesinó a su pareja embarazada en Chulumani, es imputado por feminicidio

La Fiscalía informó que el principal acusado por el feminicidio de una mujer en la comunidad de Ocobaya, municipio de Chulumani, fue imputado por el delito de feminicidio, luego de ser capturado en inmediaciones de Irupana, donde permanecía oculto tras darse a la fuga.

Imputación por feminicidio

El fiscal del caso, Fabio Maldonado, explicó que la investigación determinó que la víctima falleció por oclusión de las vías respiratorias (asfixia mecánica) y que presentaba múltiples lesiones en el rostro, brazos, piernas, cuello y labios. La autopsia también estableció que la mujer tenía dos meses de embarazo.

"Se encuentra esta persona imputada por el delito de feminicidio, tomando en cuenta de que le quitó la vida a una persona que era su concubina, que esta persona tenía dos meses de embarazo", informó el fiscal.

La autoridad señaló que el Ministerio Público abrió dos líneas de investigación: una para recolectar los elementos de prueba y otra para ubicar al sospechoso. Para ello se activó una alerta migratoria, se realizó el seguimiento de su teléfono celular y se coordinó con unidades de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), logrando su aprehensión en proximidades de Irupana.

La Fiscalía solicitó seis meses de detención preventiva en el penal de Chonchocoro para el imputado. Asimismo, informó que otras dos personas fueron procesadas por presuntamente ayudar al acusado a escapar.

"Se ha imputado a dos personas, una como encubridora y otra como cómplice. Una de ellas está con detención preventiva y la otra con detención domiciliaria", precisó Maldonado.

Cómplices también fueron procesados

De acuerdo con la investigación, el padre del presunto feminicida fue enviado con detención preventiva, mientras que un amigo recibió detención domiciliaria y otras medidas sustitutivas. Ambos son investigados por su presunta participación en la fuga del acusado.

El fiscal añadió que los familiares de la víctima declararon que ella había sufrido episodios previos de violencia física por parte de su concubino, aunque no existían denuncias formales registradas en el sistema. La investigación continúa para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.

Mira la programación en Red Uno Play