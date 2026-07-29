Ataque armado en San Matías: tres bolivianos mueren acribillados y un cuarto queda herido

Un violento ataque armado conmociona al municipio de San Matías, en la frontera con Brasil, donde tres ciudadanos bolivianos perdieron la vida tras ser acribillados y una cuarta persona resultó herida de bala.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió cuando cuatro presuntos sicarios brasileños ingresaron a una propiedad y atacaron directamente contra las víctimas.

Tres personas murieron tras el ataque

Según los primeros reportes, los atacantes llegaron hasta el lugar y efectuaron disparos contra los ocupantes de la propiedad.

Producto del ataque, tres personas fallecieron en el lugar, mientras que una cuarta víctima resultó gravemente herida tras recibir un impacto de bala en el pecho.

Herido fue trasladado a Brasil

El sobreviviente fue evacuado hasta la ciudad de Cáceres, Brasil, donde recibe atención médica debido a la gravedad de la lesión.

Las autoridades realizan el seguimiento correspondiente para conocer su estado de salud y obtener información que pueda ayudar a esclarecer el hecho.

Policía investiga un posible ajuste de cuentas

Las autoridades activaron las investigaciones para establecer el móvil del ataque, identificar plenamente a los responsables y determinar cómo ingresaron los presuntos sicarios al territorio boliviano.

Por las características del hecho, los investigadores no descartan ninguna hipótesis, mientras se realiza la recolección de evidencias y testimonios.

Investigación en zona fronteriza

San Matías es una zona de permanente vigilancia debido a su ubicación fronteriza con Brasil. Las fuerzas de seguridad analizan los movimientos de los atacantes y coordinan acciones para dar con su paradero.

El caso continúa en investigación y se espera un informe oficial de las autoridades policiales en las próximas horas.

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