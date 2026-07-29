Ministro Zamora sale en defensa de Medinaceli y asegura que demostrará su inocencia

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Zamora, expresó públicamente su respaldo al exministro Mauricio Medinaceli, quien permanece investigado por el caso de la gasolina desestabilizada, y aseguró que presentará sus descargos ante la Justicia para demostrar su inocencia.

Investigación en proceso

Zamora destacó la trayectoria profesional de Medinaceli y afirmó que respeta el trabajo que desarrolla el Ministerio Público, aunque manifestó su confianza en que el exministro logrará esclarecer los hechos durante el proceso judicial.

"Mauricio Medinaceli es un profesional intachable, una persona que estaba al lado del gabinete. Le tengo mucho cariño. Hay que respetar la independencia de poderes, que sigan las investigaciones y seguramente Mauricio va a presentar su descargo y va a demostrar su inocencia", afirmó la autoridad.

El ministro sostuvo que corresponde respetar la independencia de los órganos encargados de la investigación, pero reiteró su respaldo personal al exministro, a quien calificó como un profesional con una destacada trayectoria.

Zamora pide investigar gestiones anteriores

Asimismo, Zamora consideró que las investigaciones por presuntos hechos de corrupción no deben limitarse a la actual gestión y pidió que también se indague lo ocurrido en administraciones anteriores.

"Pienso que los bolivianos tenemos una amnesia muy grande. Nos olvidamos de que durante 20 años no se han hecho denuncias de corrupción y nos estamos abocando a un gobierno que tiene ocho meses. Yo pienso que se tiene que investigar a todos", manifestó.

Las declaraciones fueron realizadas mientras Medinaceli permanece aprehendido en el marco de la investigación por la presunta adquisición, internación y comercialización de gasolina desestabilizada, proceso en el que la Fiscalía anunció que prepara la imputación formal en su contra.

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