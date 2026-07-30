Último: PGE 2026 Reformulado fue aprobado en grande y en detalle en Senadores

La Cámara de Senadores aprobó en grande el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado reformulado 2026, durante una sesión plenaria encabezada por el presidente de esa instancia legislativa, Diego Ávila.

Tras el debate, Ávila puso a consideración del pleno la norma en su estación en grande y pidió a los senadores emitir su voto.

“Solicitamos a los senadores y senadoras que estén de acuerdo con la ley en su estación grande se sirvan levantar la mano”, señaló durante la sesión.

Posteriormente, desde la Secretaría se confirmó la existencia de mayoría absoluta.

“Queda aprobada la ley en su estación en grande”, declaró Ávila.

Continúa el tratamiento legislativo

Con esta decisión, el proyecto del PGE reformulado 2026 superó una primera etapa dentro de la Cámara Alta. El tratamiento debe continuar con la debate de revisión en detalle, antes de su aprobación final y posterior remisión al Órgano Ejecutivo, si corresponde.

La norma contempla ajustes al presupuesto de la presente gestión y fue debatida en medio de observaciones de legisladores de oposición.

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