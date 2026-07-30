Inauguran la Fexposiv 2026 y se consolida como un referente económico

El brindis de inauguración dio el puntapié oficial a la Fexposiv 2026 en San Ignacio de Velasco (Santa Cruz) con una destacada concurrencia de autoridades nacionales, departamentales y gremiales. El evento contó con la presencia del Gobernador Juan Pablo Velasco, los titulares de la Fexposiv, Agasiv y Fegasacruz, además del Viceministro de Tierras, la Presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental y el Presidente del Comité Pro Santa Cruz.

En el marco de esta jornada de apertura, la Asamblea Legislativa Departamental desarrolló sesiones especiales y entregó distinciones a personalidades e instituciones clave de la región. Las puertas ya se encuentran abiertas al público general y la organización calcula recibir a más de 25.000 personas hasta el próximo domingo 2 de agosto.

Una vitrina comercial y productiva sin precedentes

Esta 32.ª edición de la muestra agropecuaria más relevante de la Chiquitania se consolida con cifras récord al albergar a más de 220 empresas expositoras. Asimismo, el recinto ferial exhibirá a 420 animales de alta genética, reafirmando una apuesta decisiva por la innovación tecnológica y el fortalecimiento del rubro lechero.

El simbólico corte de cinta reafirma a la feria como motor de dinamización económica y desarrollo comercial para la Chiquitania.

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