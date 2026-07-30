TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

Inauguran la Fexposiv 2026 y se consolida como un referente económico

Con más de 220 empresas y 420 animales en exhibición, la feria consolida su papel clave para dinamizar la economía productiva del país.

Ximena Rodriguez

29/07/2026 22:21

Agregar Reduno en
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El brindis de inauguración dio el puntapié oficial a la Fexposiv 2026 en San Ignacio de Velasco (Santa Cruz) con una destacada concurrencia de autoridades nacionales, departamentales y gremiales. El evento contó con la presencia del Gobernador Juan Pablo Velasco, los titulares de la Fexposiv, Agasiv y Fegasacruz, además del Viceministro de Tierras, la Presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental y el Presidente del Comité Pro Santa Cruz.

En el marco de esta jornada de apertura, la Asamblea Legislativa Departamental desarrolló sesiones especiales y entregó distinciones a personalidades e instituciones clave de la región. Las puertas ya se encuentran abiertas al público general y la organización calcula recibir a más de 25.000 personas hasta el próximo domingo 2 de agosto.

Una vitrina comercial y productiva sin precedentes

Esta 32.ª edición de la muestra agropecuaria más relevante de la Chiquitania se consolida con cifras récord al albergar a más de 220 empresas expositoras. Asimismo, el recinto ferial exhibirá a 420 animales de alta genética, reafirmando una apuesta decisiva por la innovación tecnológica y el fortalecimiento del rubro lechero.

El simbólico corte de cinta reafirma a la feria como motor de dinamización económica y desarrollo comercial para la Chiquitania.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD