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FIL La Paz 2026 abre sus puertas en el Chuquiago Marka: Estos son los días y horarios de atención

La trigésima versión de la Feria Internacional del Libro se realizará del 29 de julio al 9 de agosto en el Campo Ferial Chuquiago Marka, con actividades literarias, culturales y editoriales para todo público.

Juan Marcelo Gonzáles

29/07/2026 20:36

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Foto: Feria Internacional del Libro La Paz ARCHIVO
La Paz

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La trigésima versión de la Feria Internacional del Libro se realizará del 29 de julio al 9 de agosto en el Campo Ferial Chuquiago Marka, con actividades literarias, culturales y editoriales para todo público.

Días, horario y lugar

La XXX Feria Internacional del Libro de La Paz abrió sus puertas este miércoles 29 de julio y se desarrollará hasta el domingo 9 de agosto en el Campo Ferial Chuquiago Marka, ubicado en la zona Sur de la ciudad de La Paz. El evento atenderá al público en el horario de 14:00 a 23:00, de acuerdo con la información difundida sobre la agenda ferial.

Una edición por los 30 años

Esta versión conmemora los 30 años de la FIL La Paz y reúne a editoriales, librerías, escritores, lectores e instituciones culturales en una de las citas literarias más importantes del país. La feria contará con presentaciones de libros, conversatorios, talleres, actividades infantiles, exposiciones y espacios de encuentro con autores nacionales e internacionales.

Más de 500 actividades

La programación contempla más de 500 actividades culturales y la presencia de más de 200 expositores, distribuidos en los bloques del Campo Ferial Chuquiago Marka. Además, esta edición tiene a Perú como país invitado de honor y reunirá a escritores, investigadores y gestores culturales de distintos países.

Entrada y acceso

El precio de la entrada general será de Bs 15. También se informó que los menores de 12 años y los adultos mayores de 65 años tendrán ingreso gratuito, mientras que estudiantes universitarios podrán acceder a una tarifa reducida presentando su documentación correspondiente.

Mensaje del canciller

Durante el acto de inauguración, el canciller Fernando Aramayo destacó que los libros, la lectura y la producción editorial forman parte del patrimonio cultural del país. Señaló que una nación también se construye “con ideas, conocimiento y cultura”, y remarcó que la promoción de la lectura fortalece la identidad, la democracia y el desarrollo nacional.

Invitación al público

La organización invitó a la población a visitar la feria desde este miércoles y participar de las actividades programadas durante los 12 días del encuentro cultural.

Mira la programación en Red Uno Play

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