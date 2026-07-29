Senado inicia tratamiento del PGE reformulado 2026 con explicación de ministro de Economía

La Cámara de Senadores instaló este miércoles una sesión plenaria para iniciar el tratamiento del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado reformulado correspondiente a la presente gestión.

En el hemiciclo se hizo presente el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, quien expuso ante los legisladores los argumentos técnicos y económicos para llevar adelante las modificaciones al presupuesto.

Recursos para entidades territoriales

Durante su intervención, el ministro señaló que el ajuste permitirá que las entidades territoriales autónomas, es decir, alcaldías y gobernaciones, reciban un incremento presupuestario de Bs 2.200 millones adicionales por concepto de recursos de coparticipación.

La autoridad explicó que estos recursos forman parte de las modificaciones planteadas al presupuesto reformulado y buscan atender las necesidades de las regiones.

Prevén aprobación del proyecto

De acuerdo con el reporte legislativo, se espera que durante la sesión el pleno del Senado pueda aprobar el proyecto de ley.

Una vez aprobado en esta instancia, el documento será remitido al Órgano Ejecutivo para su correspondiente promulgación.

Debate económico

El tratamiento del PGE reformulado se da en un contexto de discusión sobre la situación económica del país y la necesidad de ajustar recursos para diferentes niveles del Estado.

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