Paz cierra gira en Perú con apuesta por APEC, puertos y energía: “Bolivia quiere volver al mundo”

Al mediodía de este miércoles, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, concluyó su agenda oficial en territorio peruano tras participar en los actos de transmisión de mando de la presidenta Keiko Fujimori. La visita estuvo marcada por una intensa agenda bilateral orientada a reinsertar a Bolivia en los mercados globales, fortalecer la infraestructura de integración y consolidar acuerdos energéticos con los países vecinos.

Antes de abordar el avión presidencial de retorno a Bolivia, acompañado por la primera dama y su hermano Jaime, el mandatario calificó los encuentros como altamente exitosos y detalló los pilares de su estrategia internacional y doméstica.

1. Conectividad y el ambicioso ingreso al mercado APEC

El jefe de Estado boliviano destacó la reorganización del gabinete bilateral Perú-Bolivia y el avance en proyectos clave de infraestructura que buscan conectar el Atlántico con el Pacífico. Entre los puntos más destacados se encuentran:

Proyecto Guaqui-Puno: Impulso a la conectividad ferroviaria entre ambas naciones.

Corredor Biocéanico: Facilitar el comercio de ida y vuelta para conectar a Perú, Bolivia y Brasil.

Acceso a la APEC: El mandatario enfatizó el enorme interés de Bolivia por ingresar al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). "Es un mercado muy grande, desde China hasta países sudamericanos y América del Norte, y Bolivia quiere entrar en ese mercado" , afirmó.

Rearticulación de Puerto de Ilo: Tras años de abandono, se busca consolidar a Ilo como un puerto seguro para Bolivia, coordinando esfuerzos públicos y privados con el gobierno de Keiko Fujimori.

El Norte Amazónico: Desarrollo de la carretera Cobija-Extrema hasta Guayaramerín (Beni y Pando) para crear una línea biocéanica a nivel norte.

2. Bolivia como nodo de distribución energética

En el ámbito regional, Paz Pereira sostuvo un importante diálogo con el presidente de Argentina y autoridades de Paraguay para reactivar el perfil exportador del país en materia energética.

"El norte argentino necesita mucha energía eléctrica, pero también el Paraguay. Desgraciadamente Bolivia dejó de exportar gas a la Argentina años atrás, pero tenemos los ductos y la capacidad de generar energía eléctrica. Hemos iniciado diálogos para que Bolivia se vuelva un nodo de distribución energética en esa región", explicó el mandatario.

Asimismo, el presidente sostuvo una breve pero relevante conversación con el embajador de Qatar para explorar futuras cooperaciones.

3. Huésped Ilustre y un lazo histórico

Durante su estadía, la Alcaldía de Lima condecoró al presidente boliviano declarándolo Huésped Ilustre y entregándole las llaves de la ciudad. El reconocimiento revistió un carácter emotivo e histórico, evocando la relación política y de hermandad que construyeron años atrás su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora, y el entonces mandatario peruano Alberto Fujimori (padre de la actual presidenta).

Tras tomarse la fotografía oficial con el cuerpo diplomático, Paz Pereira agradeció las muestras de afecto del pueblo peruano, destacando que Bolivia formó parte de uno de los eventos políticos más importantes de la región.

4. Retorno a Bolivia: "El año de reordenar la casa"

De regreso en el país, el presidente aseguró que la prioridad inmediata es la gestión legislativa y económica. El Presupuesto General del Estado se encuentra en su fase final de concertación con regiones y organizaciones sociales, y su debate pasará ahora al Senado.

Paz Pereira anunció que el Ejecutivo está socializando un paquete de reformas estructurales que serán enviadas próximamente al Parlamento, entre las que destacan la Ley de Inversiones, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minería.

Finalmente, defendió el proyecto del "50/50" como la piedra angular de su gestión: "El 50/50 es el cambio estructural del Estado en educación, en salud y en profundizar las autonomías. Es fortalecer las capacidades de cada región para generar economía y atribuciones. Este es el año de reordenar la casa para despegar de buena manera", concluyó.

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