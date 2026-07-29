Más de 80 peluditos buscan una segunda oportunidad en feria de adopción en Cochabamba

Más de 80 perros y gatos rescatados del maltrato y de situaciones de abandono estarán disponibles para adopción durante la segunda versión de la campaña “Encuentra tu amor verdadero”, que busca brindar una familia responsable y un nuevo comienzo a los animales.

La actividad se realizará el 1 y 2 de agosto en el estacionamiento vehicular Vergara, ubicado en la avenida Heroínas, acera norte, entre las calles Tumusla y Falsuri, con la participación de siete refugios y el apoyo del Departamento de Zoonosis de la ciudad de Cochabamba.

Marisabel Mendieta, representante del albergue Wawitas, informó que la iniciativa reúne a diferentes organizaciones con el objetivo de encontrar hogares seguros para los animales rescatados.

“Participan siete refugios con el apoyo de Zoonosis. El fin es encontrar un hogar para los animalitos”, señaló.

Explicó que los perros y gatos que estarán en adopción fueron recuperados de situaciones de maltrato y abandono, por lo que buscan familias que puedan brindarles cuidado y protección.

“Los perritos en su totalidad fueron rescatados del maltrato y de diferentes situaciones. Lo que se busca es que tengan una vida feliz”, afirmó.

Por su parte, la rescatista Sandy Conde invitó a la población a participar de la campaña y adoptar de manera responsable. “Vamos con toda la fe de encontrar un hogar para los peluditos el 1 y 2 de agosto”, manifestó.

Requisitos para adoptar

Las organizaciones establecieron algunos requisitos para garantizar el bienestar de los animales. Los interesados deberán aceptar un proceso de seguimiento posterior a la adopción y demostrar que cuentan con condiciones adecuadas para recibir a una mascota.

Entre las principales condiciones se encuentra la preferencia por viviendas propias, aunque también se evaluarán casos de personas que viven en alquiler o anticrético.

Además, todos los integrantes de la familia deben estar de acuerdo con la llegada del nuevo integrante y comprometerse con su cuidado.

Los refugios realizarán visitas mensuales de seguimiento para verificar que los animales se encuentren en buenas condiciones y reciban una atención adecuada.

La campaña contará con la participación de refugios como Wawitas, Sinergia, Angelitos, Aullidos y voluntarios independientes, quienes buscan que cada mascota encuentre una familia responsable y definitiva.



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