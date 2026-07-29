Cae falsa abogada acusada de estafar hasta con Bs 96.000 en trámites vehiculares en Cochabamba

Una mujer fue aprehendida en Cochabamba, acusada de falsificar documentos de desgravamen vehicular utilizando presuntamente sellos y firmas de autoridades policiales.

El caso salió a la luz después de que dos personas descubrieran que los trámites por los que habían pagado importantes sumas de dinero nunca fueron gestionados de manera legal.

Según la denuncia, las víctimas contrataron los servicios de una mujer que se presentaba como abogada y ofrecía realizar trámites de cancelación de gravámenes sobre vehículos.

El abogado de una de las víctimas explicó que su cliente entregó dinero a la sindicada para que realizara las gestiones correspondientes y recibió documentación que aparentemente acreditaba el avance del trámite.

“Mi cliente habría contratado los servicios de una supuesta abogada para realizar la cancelación de unos gravámenes. Ella le pidió ciertos montos de dinero y le entregó documentos indicando que estaba realizando el trámite”, señaló.

Descubren sellos y firmas presuntamente falsificados

La irregularidad fue descubierta cuando una de las víctimas acudió a dependencias de Tránsito para consultar por la demora del procedimiento.

“Cuando mi cliente fue a preguntar a Tránsito por qué demoraba el trámite, llegó a enterarse de que toda la documentación que le habían entregado era falsa. Se habían falsificado sellos de Tránsito y firmas de coroneles y comandantes”, indicó el jurista.

El hallazgo motivó la denuncia formal ante las autoridades, que iniciaron las investigaciones para establecer el alcance del presunto fraude.

Uno de los afectados habría entregado Bs 96.000, mientras que el segundo pagó alrededor de Bs 86.000.

Otro elemento que llamó la atención de los denunciantes es que la mujer presuntamente no estaría registrada como profesional del Derecho.

“De lo que tenemos entendido no es abogada. Hemos revisado en el registro correspondiente y no figura inscrita como profesional”, afirmó el representante legal.

La Policía y el Ministerio Público continúan con las investigaciones para determinar si existen más víctimas y establecer las responsabilidades penales en este caso de presunta falsificación de documentos y estafa.

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