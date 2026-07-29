Bolivia podría recibir $us 6.900 millones del FMI, BM y BID con acuerdo preliminar

La Oficina del Presidente difundió material informativo en el que señala que el acuerdo preliminar con el Fondo Monetario Internacional apunta a fortalecer la economía boliviana durante los próximos tres años.

La Oficina del Presidente Rodrigo Paz difundió un material explicativo sobre el acuerdo preliminar alcanzado entre el Gobierno boliviano y el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), al que calificó como “un paso clave para fortalecer la economía”.

El acuerdo busca impulsar medidas económicas durante los próximos tres años, con el objetivo de ordenar las finanzas públicas, fortalecer la protección social, modernizar el manejo del dólar, recuperar reservas, proteger el sistema financiero y generar empleo.

Apoyo económico previsto

El material señala que Bolivia podría recibir $us 1.900 millones, siempre que el programa sea aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI y mediante ley por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Además, se menciona un apoyo adicional de $us 5.000 millones provenientes del Banco Mundial, el BID y otros organismos internacionales.

Beneficios para las familias

De acuerdo con la explicación difundida, uno de los principales objetivos será ordenar las cuentas fiscales, mediante una mejor administración de los recursos públicos para fortalecer la economía y garantizar estabilidad a futuro.

El Gobierno también asegura que el programa busca fortalecer la protección social, poniendo a las personas en el centro y protegiendo a los sectores más vulnerables.

Dólar, inflación y reservas

Otro punto destacado es la intención de modernizar el manejo del dólar. Según el material, esta medida apunta a frenar la inflación y recuperar reservas, con el propósito de que el dinero de cada familia rinda más.

La Oficina del Presidente también señala que el acuerdo permitiría fortalecer el sistema financiero, brindando mayor seguridad y confianza para proteger los ahorros de los bolivianos.

Empleo e inversión

El documento sostiene que el programa busca generar más empleo y atraer inversión, a través de mayor transparencia y lucha contra la corrupción.

Según el material oficial, más inversión permitiría crear mejores oportunidades de trabajo para la población.

Aprobación pendiente

El acuerdo todavía es preliminar y está condicionado a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI y de la Asamblea Legislativa. Hasta que ese procedimiento concluya, los recursos anunciados no podrán considerarse plenamente disponibles.

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