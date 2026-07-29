Senado demora tratamiento del PGE reformulado por falta de aprobación en comisión

La Cámara de Senadores reinstaló este miércoles la sesión 149 para tratar la aprobación de un crédito del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por 22 millones de euros. Sin embargo, el tratamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado continúa en incertidumbre debido a que la Comisión de Planificación aún no concluyó su análisis.

A la espera de la sesión 150

De acuerdo con el reporte desde el Legislativo, una vez concluya la sesión 149 deberá instalarse la sesión 150, en cuyo orden del día figura el tratamiento del presupuesto reformulado. No obstante, existe la posibilidad de que el proyecto no sea considerado porque la comisión respectiva todavía no aprobó el informe en detalle.

El proyecto del PGE Reformulado ya recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados. En el Senado, la Comisión de Planificación aprobó la iniciativa en grande durante la jornada del martes, pero la sesión ingresó en cuarto intermedio antes de su tratamiento en detalle, etapa que aún no fue retomada.

Mientras no exista un informe aprobado por la comisión, el pleno de la Cámara de Senadores no podrá avanzar con el tratamiento del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado Reformulado.

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