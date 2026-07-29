Secretario general de la OEA llega a Bolivia con misión de alto nivel

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, informó desde su cuenta X que llegó a Bolivia junto a una Misión de Alto Nivel de los Estados Miembros para iniciar reuniones con el Gobierno y diferentes actores políticos y sociales del país.

A través de una publicación en redes sociales, Ramdin señaló que la delegación está integrada por representantes de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Panamá, Perú y Uruguay.

Reuniones con autoridades y sectores

Según el mensaje difundido, la misión comenzará su agenda con encuentros con el Gobierno y actores políticos y sociales.

Ramdin adelantó que este jueves continuarán las reuniones con la comunidad empresarial, organizaciones sociales y el presidente Rodrigo Paz Pereira.

“Mañana continuaremos nuestra agenda con la comunidad empresarial, organizaciones sociales y el presidente Rodrigo Paz Pereira”, escribió el secretario general de la OEA.

Respaldo a la democracia

El representante de la OEA indicó que la misión opera bajo una resolución adoptada en la reciente Asamblea de la OEA en Panamá.

Ramdin remarcó que el apoyo del organismo regional está orientado a la defensa de la democracia, el respeto a los resultados electorales y el reconocimiento al presidente constitucionalmente electo.

“Enfatizamos que este apoyo se trata de la defensa de la democracia, el respeto a los resultados electorales y el respeto al presidente constitucionalmente electo”, señaló.

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