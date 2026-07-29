Medinaceli es imputado por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica

El Ministerio Público imputó formalmente al exministro de Hidrocarburos Sergio Mauricio Medinaceli Monrroy dentro de la investigación por el caso de la denominada gasolina desestabilizada.

De acuerdo con el documento fiscal, Medinaceli fue imputado por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, previstos en los artículos 154 y 224 del Código Penal.

Fiscalía pide detención preventiva

En la imputación, el Ministerio Público también solicitó la detención preventiva del exministro en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz.

La solicitud se sustenta, según el documento, en la existencia de “suficientes indicios” y en la concurrencia de presuntos riesgos procesales.

Presunto autor

El documento señala que Medinaceli es imputado “como presunto autor” en cuanto a su grado de participación criminal.

La imputación fue presentada de manera provisional, por lo que la responsabilidad penal deberá ser definida por la autoridad judicial correspondiente en el marco del debido proceso.

Audiencia cautelar definirá su situación

Tras la imputación formal, se espera que un juez cautelar determine si acepta o no el pedido de detención preventiva planteado por la Fiscalía.

Mientras tanto, el caso continúa en investigación dentro de las pesquisas por presuntas irregularidades vinculadas a la importación, control y distribución de combustible observado.

Caso gasolina desestabilizada

La investigación por la gasolina desestabilizada generó repercusiones políticas y judiciales en el país, debido a las denuncias sobre presunto daño económico al Estado y fallas en los controles de calidad del combustible.

Medinaceli fue trasladado previamente a dependencias de la Felcc tras concluir su declaración ante el Ministerio Público.

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