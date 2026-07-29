Analista ve alivio de corto plazo por acuerdo con el FMI, pero advierte que no resuelve problemas estructurales

El analista económico Fernando Romero calificó como una “buena noticia” de corto plazo el acuerdo técnico alcanzado entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI), al considerar que puede ayudar a inyectar liquidez al sistema financiero y aliviar parcialmente la presión sobre el dólar.

Romero explicó que el programa de apoyo financiero contempla recursos por $us 5.000 millones, con un primer desembolso previsto de $us 1.900 millones, siempre que el acuerdo sea aprobado por el directorio del FMI y posteriormente por la Asamblea Legislativa.

“Creo que es una buena noticia a corto plazo, de manera coyuntural”, señaló.

Alivio para el mercado cambiario

El analista indicó que la inyección de recursos podría ayudar a equilibrar parcialmente el mercado cambiario, que actualmente enfrenta una alta demanda de dólares y una baja oferta.

Según Romero, el tipo de cambio oficial llegó a Bs 11,80, lo que refleja una tendencia alcista que podría continuar si no se inyectan recursos al sistema financiero.

“Si no existe esa inyección importante a través del Banco Central de Bolivia y al sistema financiero nacional, el tipo de cambio oficial va a continuar con esa tendencia alcista”, advirtió.

Reservas y escasez de dólares

Romero sostuvo que uno de los principales efectos del acuerdo sería alimentar las reservas internacionales y mejorar la disponibilidad de dólares para hogares, empresas y otros agentes económicos.

Sin embargo, remarcó que este alivio sería temporal y no sustituye las reformas necesarias para que el país genere divisas de forma sostenible.

“Esto puede estabilizar tu mercado cambiario, pero hay que ser conscientes de que no podemos vivir únicamente de créditos”, afirmó.

Problemas estructurales pendientes

El economista explicó que el acuerdo con el FMI no resuelve por sí solo los problemas estructurales de Bolivia, entre ellos la baja generación de divisas por exportaciones, inversión extranjera, créditos externos y remesas.

A su criterio, el país necesita reformas económicas, normativas e institucionales de mediano y largo plazo para reducir su dependencia del financiamiento internacional.

“Debemos hacer reformas económicas, normativas e institucionales que permitan tener dólares y generar divisas”, señaló.

Uso de los recursos

Romero también advirtió que los recursos no deberían destinarse al gasto corriente, sino a inversión y medidas que permitan reactivar la economía.

Recordó que durante los anteriores gobiernos no se accedió a créditos del FMI, aunque sí se utilizaron Derechos Especiales de Giro, que, según dijo, fueron empleados en gran parte para financiar gasto corriente.

“Lo que más necesitamos es invertir, no gastar”, manifestó.

Aprobación pendiente

El analista remarcó que el acuerdo aún debe pasar por dos etapas: la aprobación del directorio del FMI y el respaldo político en la Asamblea Legislativa.

Romero consideró que será necesario un consenso político para viabilizar el primer desembolso en las próximas semanas.

Impacto en la población

De concretarse el desembolso, Romero señaló que el beneficio inmediato para la población podría sentirse en una mayor estabilidad cambiaria, menor presión sobre los precios y mayor disponibilidad de dólares para importaciones esenciales, entre ellas carburantes.

No obstante, insistió en que el país debe generar condiciones para salir de la recesión y depender menos de préstamos externos.

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