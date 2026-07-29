Prevén presencia del presidente en la entrada del Gran Poder

El viceministro de Culturas y Folklore, Andrés Zaratti, informó que está prevista la presencia del presidente del Estado en la entrada del Señor Jesús del Gran Poder, que se realizará este sábado en la ciudad de La Paz.

La autoridad señaló que la participación del mandatario se enmarca en la importancia cultural, religiosa y social de esta festividad, considerada una de las más representativas del país.

“Está en principio prevista la visita, toda vez que es importante señalar que Bolivia necesita ahora encontrarse”, afirmó Zaratti.

Ultiman detalles para la entrada

Zaratti indicó que las instituciones organizadoras ultiman detalles para garantizar las mejores condiciones durante el desarrollo de la fiesta mayor de los Andes.

La organización se realiza de manera conjunta entre la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la iglesia y la parroquia.

El viceministro recordó que esta festividad es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Movimiento económico millonario

La autoridad informó que se espera un movimiento económico de aproximadamente $us 120 millones.

Zaratti explicó que el impacto económico del Gran Poder no se limita al día de la entrada, sino que forma parte de una cadena que comienza meses antes, con actividades religiosas, sociales y culturales.

“El monto que se mueve es alrededor de 120 millones de dólares, pero la cadena económica no se reduce a la entrada”, señaló.

Sectores beneficiados

Además del turismo, la festividad moviliza a músicos, artesanos, bordadores, cargadores, comerciantes, gremiales y otros sectores que trabajan durante varios meses alrededor de esta celebración.

Las autoridades destacaron que el Gran Poder representa una importante fuente de actividad económica para La Paz y para distintos rubros vinculados al folclore.

Más de 70 fraternidades

Más de 70 fraternidades están confirmadas para participar en la fastuosa entrada de este sábado.

El recorrido iniciará en inmediaciones del Cementerio General, continuará por el circuito tradicional del Gran Poder, pasará por la avenida Montes y concluirá en el Parque Urbano Central.

También se instalará un palco oficial en la avenida Camacho, como en anteriores versiones.

Cierres de vías y graderías

Desde este jueves comenzaron los trabajos para la instalación de graderías y la coordinación con gremiales y responsables de espacios para el público.

Las autoridades municipales informaron que se activará un operativo de seguridad y cierre de vías para garantizar el desarrollo de la festividad.

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