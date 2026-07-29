La escasez de diésel continúa generando largas filas en diferentes surtidores del departamento de Cochabamba. Transportistas, productores agrícolas y conductores particulares aseguran que deben permanecer días y noches esperando cargar combustible, situación que afecta sus actividades laborales.

“Estoy en la fila ya dos días y noches y no he agarrado todavía, desde el lunes, desde las cuatro de la tarde estoy”, relató uno de los conductores que permanece a la espera de abastecerse.

Otro transportista explicó que la situación le impidió regresar a su hogar. “El sábado llegué con productos al mercado Campesino, desde ahí no he llegado a mi casa, no veo a mi familia, estoy plantado”, señaló.

Los conductores aseguran que dejan de trabajar para permanecer en las filas y que el avance es lento debido a la poca disponibilidad del carburante. “No creo cargar hoy, se ha terminado el diésel, ojalá mañana”, manifestó otro chofer.

Productores también buscan combustible para sus actividades

La falta de diésel no solo afecta al transporte. Decenas de productores agrícolas también realizan filas en los surtidores para conseguir combustible destinado a sus labores en el campo.

Según los afectados, la situación se vuelve más complicada con el paso de los días, debido a que el carburante es necesario para maquinaria y actividades productivas.

Camiones de carga, buses interdepartamentales e incluso vehículos recolectores de basura forman parte de las filas en los surtidores, esperando acceder a una cantidad de combustible que permita continuar con sus operaciones.

Gasolina presenta menor demanda, pero aparecen filas

En el caso de la gasolina, luego de que la distribución se regularizara parcialmente la pasada semana, un recorrido por algunos surtidores de la ciudad de Cochabamba evidenció la aparición de filas, aunque de menor extensión.

Conductores señalaron que actualmente esperan alrededor de media hora para poder cargar combustible.

Gobierno atribuye la escasez a problemas logísticos

El Gobierno nacional sostiene que la falta de diésel responde principalmente a dificultades logísticas externas y retrasos en la llegada del combustible por factores como marejadas y condiciones climáticas adversas en puertos chilenos.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que el abastecimiento está garantizado con la llegada de nuevos volúmenes de combustible y explicó que la situación responde a un problema estructural de la economía boliviana, además del incremento de precios internacionales y dificultades para concretar compras.

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