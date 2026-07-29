La Fexposiv 2026 arranca con récord de expositores y la histórica visita del presidente del Estado

La cuenta regresiva llegó a su fin en San Ignacio de Velasco. A las 18:00 horas de este miércoles se realiza el tradicional corte de cinta que inaugura oficialmente la Fexposiv 2026, consolidada como la feria económica y agropecuaria más importante de la región. El evento no solo promete dinamizar la economía local, sino que marcará un hito histórico con la proyección de recibir, por primera vez en la historia de la asociación, la visita oficial del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia durante el fin de semana.

Emilio Peña, presidente de la Asociación de Ganaderos de San Ignacio de Velasco (Agasiv), confirmó que el campo ferial se encuentra funcionando a su máxima capacidad tras semanas de intensos preparativos.

Una vitrina comercial "a pleno" y nuevas atracciones

La versión 32.ª de la Fexposiv se presenta con números contundentes que demuestran el crecimiento del potencial productivo chiquitano:

Presencia empresarial: Más de 220 empresas y marcas representadas ocupan los stands, trayendo las casas comerciales agropecuarias más importantes del país.

Potencial ganadero: Más de 420 animales llenan los corrales para los juzgamientos y remates.

Novedades del sector: Este año destaca la incorporación de una nueva exposición lechera y un "tour lechero" especializado.

Tecnología en el campo: Se realizarán simposios técnicos y una innovadora demostración de drones aplicados a la producción agrícola y ganadera.

El fruto de 32 años de visión ganadera

Durante sus declaraciones previas a la apertura, el líder de Agasiv extendió su agradecimiento al directorio y al equipo humano que hizo posible el montaje, recordando que esta realidad es el resultado de un esfuerzo colectivo que comenzó hace más de tres décadas.

"Esto es el fruto de 32 años de historia ferial. Es el resultado del esfuerzo de gente visionaria que comenzó hace mucho tiempo, cuando don Carlos Meiser convenció a don Mario Áñez de donar este pedazo de tierra. Aquí no había edificaciones, era todo polvo. El esfuerzo de los ganaderos locales que invirtieron primero en hacer el tinglado de remates (el chapeo) puso la semilla de lo que hoy cosechamos", rememoró Peña con orgullo.

Respaldo de autoridades y una agenda de alto impacto

El acto inaugural de esta noche contará con una alta presencia política y social, confirmándose la asistencia del gobernador del departamento, magistrados del Tribunal Agroambiental, el Comité Cívico, legisladores y un numeroso bloque de alcaldes de distintas regiones que aprovecharán el marco de la feria para sostener reuniones de coordinación.

Asimismo, Emilio Peña adelantó la histórica llegada del primer mandatario del país: "Tenemos entendido que el presidente del país llega entre el viernes o sábado. Creo que es la primera vez en la historia de la asociación que nos honra la presencia del presidente del Estado", subrayó.

Adrenalina, negocios y seguridad garantizada

El programa oficial arrancará con fuerza a partir de mañana jueves con los espectáculos más esperados por el público masivo: el show del rodeo y el escenario de "La Casa Grande", que concentrarán la música, la farándula y la confraternización.

La organización enfatizó que se ha coordinado un riguroso plan de seguridad tanto en el interior como en los exteriores del predio para garantizar que las familias ignacianas y los turistas disfruten de una festividad sana y ordenada. "Esperamos que sea una fiesta, que la gente disfrute con seguridad y que todo salga a pedir de boca", concluyó el presidente de Agasiv.

Mira la programación en Red Uno Play