Doria Medina advierte que alza del dólar elevará el precio de la canasta familiar y ocasionará presión inflacionaria

Samuel Doria Medina cuestionó la política cambiaria aplicada por el Gobierno y afirmó que el incremento permanente de la cotización del dólar está impactando directamente en los precios de los productos de la canasta familiar.

Doria Medina calificó como un “error” el manejo cambiario, debido a que, según dijo, genera incertidumbre y provoca que comerciantes y productores ajusten sus precios pensando en una posible mayor subida de la divisa.

“Yo creo que es un error de la política cambiaria del Gobierno, porque eso repercute directamente en los precios”, señaló.

Menciona incremento en el precio del pollo

Como ejemplo, Doria Medina se refirió al precio del kilo de pollo en La Paz. Indicó que, según información que revisó, hace una semana el kilo estaba en Bs 21 y ahora se encontraría en Bs 24.

A su criterio, este tipo de incrementos muestra cómo la variación del dólar termina trasladándose al consumidor final.

“Está claro que el permanente incremento de la cotización del dólar genera expectativas de que va a seguir subiendo”, afirmó.

Advierte presión inflacionaria

El líder político sostuvo que el Gobierno debería tener como objetivo principal mantener la inflación lo más baja posible.

Sin embargo, advirtió que si desde la propia política económica se genera presión sobre los precios, el escenario puede complicarse.

“Lo preocupante es que si el Gobierno mismo aumenta la inflación, eso es muy complicado”, manifestó.

Pide medidas para garantizar dólares

Doria Medina señaló que el Ejecutivo debió asumir medidas para garantizar mayor disponibilidad de dólares y evitar una escalada en la cotización.

Afirmó que, en lugar de actuar con mayor rapidez, el Gobierno avanza lentamente frente al problema.

“Se deberían haber tomado varias medidas para que haya dólares, para que no tenga que subir el dólar, pero están yendo a paso de tortuga”, cuestionó.

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